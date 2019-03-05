Ярославцы могут есть продукты, удостоенные золотых медалей за качество и вкус

Одним из фаворитов выставки «Продэкспо – 2019», прошедшей недавно в столице, стала компания «Мясной гурман» из соседней Костромской области. Ее балык сырокопченый «Боярский», грудинка «Княжеская» и сосиски «Телячьи» завоевали золотые медали за вкус и качество.

Все три продукта-победителя являются относительно новыми в богатом ассортименте данного производителя. Запуску этих товаров в производство предшествовала долгая и кропотливая работа по отработке рецептуры и технологии изготовления. Только после этого продукцию предложили на суд покупателям. И те по достоинству оценили старания производителя.

Кроме того, огромным плюсом продукции «Мясной гурман» является то, что делается она только из натурального сырья. Например, в балыке «Боярском» вы не найдете ничего кроме мяса, соли и пряностей. Этот продукт доводится до готовности в помещении со специальными условиями. Поэтому пока выпускается ограниченными партиями.

Еще один продукт, получивший золото, - копчено-запеченная грудинка «Княжеская», которая покорила сначала покупателей, а потом и жюри «Продэкспо – 2019» своим насыщенным, незабываемым вкус, который получается благодаря добавлению в рецепт особой смеси пряностей и горчицы.

Сосиски «Телячьи», которые также стали победителями конкурса, тоже полюбились многим потребителям за оригинальный вкус и аромат.

Кроме золотых медалей «Мясной гурман» удостоился и серебряных наград. Их получили полукопченая колбаса «Казинская», паштет «Нежный» и рулет «Фирменный».

Конечно, такой титулованный производитель просто не мог уехать с выставки без новых контрактов. И если в предыдущие годы основной интерес к «Мясному гурману» проявляли в основном ближайшие регионы - Ивановская, Ярославская, Вологодская, Московская Тверская области. То в этом году география потенциального рынка сбыта значительно расширилась. Колбасами, полуфабрикатами, деликатесами от костромского производителя заинтересовались предприниматели из Иркутска, Владивостока, Краснодара, Крыма и даже других стран.

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