2019-03-05T12:25:19+03:00
Экономика

Ярославцы могут есть продукты, удостоенные золотых медалей за качество и вкус

Компания «Мясной гурман» стала фаворитом выставки «Продэкспо – 2019»
Поделиться:
Одним из фаворитов выставки «Продэкспо – 2019», прошедшей недавно в столице, стала компания «Мясной гурман» из соседней Костромской областиОдним из фаворитов выставки «Продэкспо – 2019», прошедшей недавно в столице, стала компания «Мясной гурман» из соседней Костромской области
Изменить размер текста:

Одним из фаворитов выставки «Продэкспо – 2019», прошедшей недавно в столице, стала компания «Мясной гурман» из соседней Костромской области. Ее балык сырокопченый «Боярский», грудинка «Княжеская» и сосиски «Телячьи» завоевали золотые медали за вкус и качество.

Все три продукта-победителя являются относительно новыми в богатом ассортименте данного производителя. Запуску этих товаров в производство предшествовала долгая и кропотливая работа по отработке рецептуры и технологии изготовления. Только после этого продукцию предложили на суд покупателям. И те по достоинству оценили старания производителя.

Кроме того, огромным плюсом продукции «Мясной гурман» является то, что делается она только из натурального сырья. Например, в балыке «Боярском» вы не найдете ничего кроме мяса, соли и пряностей. Этот продукт доводится до готовности в помещении со специальными условиями. Поэтому пока выпускается ограниченными партиями.

Еще один продукт, получивший золото, - копчено-запеченная грудинка «Княжеская», которая покорила сначала покупателей, а потом и жюри «Продэкспо – 2019» своим насыщенным, незабываемым вкус, который получается благодаря добавлению в рецепт особой смеси пряностей и горчицы.

Сосиски «Телячьи», которые также стали победителями конкурса, тоже полюбились многим потребителям за оригинальный вкус и аромат.

Кроме золотых медалей «Мясной гурман» удостоился и серебряных наград. Их получили полукопченая колбаса «Казинская», паштет «Нежный» и рулет «Фирменный».

Конечно, такой титулованный производитель просто не мог уехать с выставки без новых контрактов. И если в предыдущие годы основной интерес к «Мясному гурману» проявляли в основном ближайшие регионы - Ивановская, Ярославская, Вологодская, Московская Тверская области. То в этом году география потенциального рынка сбыта значительно расширилась. Колбасами, полуфабрикатами, деликатесами от костромского производителя заинтересовались предприниматели из Иркутска, Владивостока, Краснодара, Крыма и даже других стран.

реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Есть вопросы по приобретению жилья и ипотечному кредитованию? Спроси!
На вопросы по ипотечному кредитованию и онлайн-сервисам отвечает Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО Сбербанк
«Россети» за три года перейдут на электронное управление электросетями
Крупнейшая энергокомпания в мире ПАО «Россети» намерена в течение трех лет разработать электронную систему управления электросетями, чтобы исключить человеческий фактор и снизить аварийность, заявил глава компании Павел Ливинский
Новости 24
На юбилей ярославской школы приехали Антон Макарский и Василий Шмаков
25 пластиковых бутылок и пиджак готов: в Ярославских школах проходят уроки по раздельному сбору мусора
В Ярославской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Житель Ярославской области пострадал от случайных собутыльников: украли карту и два телефона
В Ярославской области сосед проучил соседа – порезал колеса на внедорожнике за неправильную парковку
Арестовали шприцы, суспензии и бахилы: ярославская фармацевтическая компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей
От слов к делу: в Рыбинске поймали автовредителя
Под Переславлем один человек погиб и пятеро пострадали в жуткой аварии
Если хоть один пропадет: тысячи шприцов арестовали ярославские приставы
Нарушение за полцены: директор магазина заплатил штраф за долг перед работницей с ребенком
Скончалась женщина, к которой спешила попавшая в ДТП скорая в Ярославле
Мужчина, который кричал "Угнали!": рыбинца наказали за ложный донос
Преступный недосмотр: в Ярославле накажут начальников погибшего парня
Время первых: Совет безопасности РФ наградил рыбинского ветерана
Под Ярославлем уже 7 лет не могут расселить аварийный дом
В 17 ярославских школах можно будет заплатить за еду "ладошкой"
Водителя иномарки, опрокинувшей скорую помощь, арестовали
В Ярославле автобус сбил 79-летнюю женщину
В Рыбинске в ходе пьяной ссоры мужчина пырнул ножом собственного сына
В парке 30-летия Победы могут поставить новый памятник, а в Юбилейном - организовать выставку экспонатов промышленности
Прокуратура Ярославля выявила маршрутки с серьезными неисправностями
В Ярославле заделали ямы на Октябрьском мосту
Власти Ярославля назначили нового главного архитектора
Весне дорогу! В Ярославле потеплеет до плюс пяти
В Ярославле ужесточились требования к уборке города: мэрия требует фотофиксации от коммунальщиков
Виновник ДТП с перевернувшейся «Скорой» будет привлечен к административной отвественности
В Ярославле полиция изъяла 139 литров горячительных напитков, которые продавались незаконно