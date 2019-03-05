Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

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Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Андрей Головко
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Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Андрей Головко готов ответить на вопросы читателей о планах развития ПАО Банк «ФК Открытие», тенденциях рынка кредитования, а также стратегии работы с малым и средним бизнесом.
С 4 по 9 марта ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru
Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.
ИСТОЧНИК KP.RU