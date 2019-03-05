2019-03-05T12:09:40+03:00
Экономика

Будь в теме: задай свой вопрос управляющему банковской группы «Открытие»!

У читателей «Комсомолки» есть уникальная возможность узнать максимум полезной информации из первых рук!
Поделиться:
Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Андрей ГоловкоУправляющий банковской группой «Открытие» в регионе Андрей Головко
Изменить размер текста:

Управляющий банковской группой «Открытие» в регионе Андрей Головко готов ответить на вопросы читателей о планах развития ПАО Банк «ФК Открытие», тенденциях рынка кредитования, а также стратегии работы с малым и средним бизнесом.

С 4 по 9 марта ждем ваши вопросы по адресу электронной почты: ekaterina.papakina@phkp.ru

Итоговый материал, где будут опубликованы самые интересные вопросы и самые актуальные ответы, читайте на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Есть вопросы по приобретению жилья и ипотечному кредитованию? Спроси!
На вопросы по ипотечному кредитованию и онлайн-сервисам отвечает Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО Сбербанк
«Россети» за три года перейдут на электронное управление электросетями
Крупнейшая энергокомпания в мире ПАО «Россети» намерена в течение трех лет разработать электронную систему управления электросетями, чтобы исключить человеческий фактор и снизить аварийность, заявил глава компании Павел Ливинский
Новости 24
На юбилей ярославской школы приехали Антон Макарский и Василий Шмаков
25 пластиковых бутылок и пиджак готов: в Ярославских школах проходят уроки по раздельному сбору мусора
В Ярославской области заболеваемость гриппом и ОРВИ пошла на спад
Житель Ярославской области пострадал от случайных собутыльников: украли карту и два телефона
В Ярославской области сосед проучил соседа – порезал колеса на внедорожнике за неправильную парковку
Арестовали шприцы, суспензии и бахилы: ярославская фармацевтическая компания задолжала по кредиту 26 миллионов рублей
От слов к делу: в Рыбинске поймали автовредителя
Под Переславлем один человек погиб и пятеро пострадали в жуткой аварии
Если хоть один пропадет: тысячи шприцов арестовали ярославские приставы
Нарушение за полцены: директор магазина заплатил штраф за долг перед работницей с ребенком
Скончалась женщина, к которой спешила попавшая в ДТП скорая в Ярославле
Мужчина, который кричал "Угнали!": рыбинца наказали за ложный донос
Преступный недосмотр: в Ярославле накажут начальников погибшего парня
Время первых: Совет безопасности РФ наградил рыбинского ветерана
Под Ярославлем уже 7 лет не могут расселить аварийный дом
В 17 ярославских школах можно будет заплатить за еду "ладошкой"
Водителя иномарки, опрокинувшей скорую помощь, арестовали
В Ярославле автобус сбил 79-летнюю женщину
В Рыбинске в ходе пьяной ссоры мужчина пырнул ножом собственного сына
В парке 30-летия Победы могут поставить новый памятник, а в Юбилейном - организовать выставку экспонатов промышленности
Прокуратура Ярославля выявила маршрутки с серьезными неисправностями
В Ярославле заделали ямы на Октябрьском мосту
Власти Ярославля назначили нового главного архитектора
Весне дорогу! В Ярославле потеплеет до плюс пяти
В Ярославле ужесточились требования к уборке города: мэрия требует фотофиксации от коммунальщиков
Виновник ДТП с перевернувшейся «Скорой» будет привлечен к административной отвественности
В Ярославле полиция изъяла 139 литров горячительных напитков, которые продавались незаконно