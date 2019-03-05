1 216 водителей стали пешеходами

Полномочия судебных приставов позволяют эффективно воздействовать на людей, накопивших долги. Среди огромной армии автовладельцев, которых пришлось на время превратить в пешеходов, ограничив их в праве водить автомобиль, большая часть – алиментщики.

Из 10,6 млн рублей, взысканных с водителей, ставших пешеходами, 6,7 млн – это алименты.

- Сейчас в списке должников, к которым мы применили эту ограничительную меры, более 1 200 автомобилистов. Почти тысяча человек из них – алиментщики. И, как показывает практика, для многих из них автомобиль важнее родных детей, - отмечает помощник руководителя управления федеральной службы судебных приставов по Ивановской области Ирина Курылева.

В поле зрения и под их санкции приставов попадают жители Ивановской области, накопившие долги на сумму более 10 тыяч рублей.