Ярославские школьники выполнили задания олимпиады «Россетей»

В минувшие выходные учащиеся 9 и 10 классов из Ярославля и муниципальных районов области ответили на вопросы регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети».

Организаторами этапа выступили ярославский филиал ПАО «МРСК Центра» и Ярославский региональный инновационно - образовательный центр «Новая школа». Мероприятие вызвало у ребят большой интерес. В ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, который предоставил площадку для проведения этапа, проверить свои знания по физике, математике и информатике пришли 119 человек, что в несколько раз больше по сравнению с прошлогодней олимпиадой.

Начальник управления по работе с персоналом филиала ПАО «МРСК Центра»-«Ярэнерго» Людмила Рождественская на открытии мероприятия отметила, что эта олимпиада – хорошая возможность выявить талантливых ребят, которые имеют склонность к точным наукам, способны креативно мыслить и воплощать в жизнь инновационные идеи.

Школьники, которые по итогам подведения результатов регионального этапа покажут наилучшие баллы, попробуют применить свои знания уже на следующем этапе – федеральном.

Фото: "Россети".