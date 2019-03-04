2019-03-04T15:28:22+03:00
Экономика

Управляющим директором ПАО «ТНС энерго Ярославль» назначен Олег Николаевский

На должность заместителя генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющего директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» назначен Олег Валерианович Николаевский
Поделиться:
ПАО «ТНС энерго Ярославль»ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Изменить размер текста:

Олег Николаевский окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности по специальности «Промышленная теплоэнергетика», имеет ученую степень кандидата экономических наук.

В период с 1994 года по 1999 год занимал должность генерального директора государственного НПО «Байконур-энерго».

С 2000 года по 2017 год занимал различные руководящие должности в Региональной энергетической комиссии Тверской области, Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Твери, Региональной службе по тарифам Ростовской области.

С 2017 года работал старшим советником Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».

Олег Николаевский имеет большой практический опыт работы в энергетике и удостоен почётного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Есть вопросы по приобретению жилья и ипотечному кредитованию? Спроси!
На вопросы по ипотечному кредитованию и онлайн-сервисам отвечает Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО Сбербанк
«Россети» за три года перейдут на электронное управление электросетями
Крупнейшая энергокомпания в мире ПАО «Россети» намерена в течение трех лет разработать электронную систему управления электросетями, чтобы исключить человеческий фактор и снизить аварийность, заявил глава компании Павел Ливинский
Новости 24
В парке 30-летия Победы могут поставить новый памятник, а в Юбилейном - организовать выставку экспонатов промышленности
Прокуратура Ярославля выявила маршрутки с серьезными неисправностями
В Ярославле заделали ямы на Октябрьском мосту
Власти Ярославля назначили нового главного архитектора
Весне дорогу! В Ярославле потеплеет до плюс пяти
В Ярославле ужесточились требования к уборке города: мэрия требует фотофиксации от коммунальщиков
Виновник ДТП с перевернувшейся «Скорой» будет привлечен к административной отвественности
В Ярославле полиция изъяла 139 литров горячительных напитков, которые продавались незаконно
Фристайлисты из Ярославля получили золото и серебро на Всемирной зимней универсиаде
В Ярославле грабитель-рецидивист не заплатил за поездку в такси и украл у водителя телефон
В Ярославской области москвич незаконно убил лося
Смертельная парковка: ярославец угрожал убить свою соседку из-за парковочного места
В ярославском карнавальном шествии, посвященном началу Масленицы участвовало более двух с половиной тысяч человек
В Ярославле пропала 80-летняя бабушка
В Ярославле загорелся пассажирский автобус
«Локомотив» теряет скорость: ярославцы проиграли в Сочи второй матч
"Шинник" начал год с поражения в Петербурге
В Ярославской области телефонный мошенник украл у пенсионера 63 тысячи рублей
Вор из Ярославской области украл гараж
У природы нет плохой погоды: в Ярославле снова похолодает
Пожар на ЯШЗ: вспыхнули покрышки
В Ярославской области врачи тянули с помощью 8-месячному ребенку, нуждавшемуся в лекарствах
В Ярославле перевернулась скорая с врачами
В Заволжском районе Ярославля нашли огромную свалку строительного мусора
В Рыбинске открылся Деминский лыжный марафон
Ушел из жизни основатель рыбинского приюта и герой шоу «Секретный миллионер» Иосиф Шубладзе
В Ярославле попадали масленичные куклы на улице Андропова
В Ярославле мост через Которосль проверили на прочность