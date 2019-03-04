Управляющим директором ПАО «ТНС энерго Ярославль» назначен Олег Николаевский
Олег Николаевский окончил Ленинградский технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности по специальности «Промышленная теплоэнергетика», имеет ученую степень кандидата экономических наук.
В период с 1994 года по 1999 год занимал должность генерального директора государственного НПО «Байконур-энерго».
С 2000 года по 2017 год занимал различные руководящие должности в Региональной энергетической комиссии Тверской области, Департаменте жилищно-коммунального хозяйства Твери, Региональной службе по тарифам Ростовской области.
С 2017 года работал старшим советником Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго».
Олег Николаевский имеет большой практический опыт работы в энергетике и удостоен почётного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации».
ИСТОЧНИК KP.RU