8 марта, ожидание и реальность: девушки хотят билет на «Капитана Марвел», а мужчины дарят диван!

В преддверии международного женского дня, интернет пестрит шутками о носках и айфонах. Нам стало любопытно, откуда взялся стереотип, что прекрасные дамы дарят своим мужчинам недорогие и простые подарки, а сами ждут к 8 марта что-то ценное.

Мы пообщались с парами, которые женаты не один год и с теми, кто нашёл друг друга совсем недавно. У мужчин мы спрашивали о подарках, которые они планируют вручить своим возлюбленным, а у дам их желания и мечты.

Ольга и Сергей. Вместе 12 лет (6 из которых женаты).

Такой подарок точно останется в памяти надолго, если не навсегдаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сергей: Дарить нужно то, на что никогда не хватает денег и времени, или кажется, что это излишне. Именно такие презенты, как правило, приносят больше радости. Поэтому решил преподнести сертификат в тату салон, надеюсь, что подарок зайдет в цвет.

Ольга: Я достаточно спокойно отношусь к празднику восьмого марта, поэтому ничего особенного никогда не жду и не прошу. Чаще всего мой муж проявляет инициативу сам. Я всегда очень рада просто ветке мимозы, потому что действительно люблю этот цветок и его весенний аромат. Но, конечно, от туалетной воды, новой сумки или ещё какой-то приятной девичьей мелочи не откажусь.

Алёна и Виталий. Вместе полгода. Не женаты.

Эксклюзивные вещицы ценятся особенноФото: Роман Рыжиков

Виталий: Алёна любит дорогие и красивые вещи, но жадничает сама покупать. Хочу подарить дизайнерский кошелек. Эта вещь всегда рядом, совсем как я.

Алёна: Ой, сложный вопрос. Просто я уже знаю, что получу. Но если бы я заранее не знала о подарке… Так как 8 марта это праздник, ассоциирующийся с приходом весны, то я была бы рада какому-нибудь красивому, нежному букету и сертификату в СПА. А вообще, очень здорово, когда молодые люди дарят своим возлюбленным яркие эмоции: от романтичного ужина в необычном месте до фотосессии или спонтанной поездки в её любимое место. Вопрос фантазии и бюджета.

Юля и Антон. Вместе 3,5 года. Не женаты.

Оплатить шоппинг - тоже выход, пусть и не столь романтичныйФото: Влад КОМЯКОВ

Антон: На самом деле, у нас всё произошло спонтанно - на 23 февраля я знал, что получу майку ювентуса, это было озвучено ещё в январе, но что дарить на 8 марта я не придумал. Прямым текстом спросил у Юли. Она выбрала себе несколько вещей, пока гуляла с подругами. Их и подарил. Не очень романтично, конечно, но вот как-то так

Юля: Антон спросил меня, что я хочу получить на 8 марта, а я даже не знала. Позже, когда ходила с подругами по магазинам, выбрала несколько вещей, пришла домой и сказала, что хочу. В этот же день и получила свой подарок.

Ольга и Артём. Вместе 9 лет (3 из которых женаты)

Представляете, как обрадуется девушка, если увидит огромную коробку с бантом?Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга: Как бы это банально не звучало, но букет тюльпанов, кофе в постель и билеты на Капитан Марвел.Артём: Мы уже пол года выбираем диван, его и подарю. Конечно, не сюрприз, зато очень нужная в хозяйстве вещь. Ну и цветы. Она же у меня Принцесса.

Дарья и Александр. Вместе год. Не женаты.

Ну кто откажется от такой красоты?Фото: Роман Рыжиков

Саша: Я подарю своей Дашке букет красивейших цветов и губную помаду её любимого темно-бордового цвета .

Даша: Я бы много чего хотела попросить, все то, что у меня рука не поднимается купить. Например, откладываю покупку помады m.a.c. Возможно, попросила бы колечко из Пандоры. Но каждый раз я думаю, что ничего мне не надо. И даже цветов не прошу.

Александра и Сергей. Вместе 5 лет. Не женаты.

Намеки должны быть такими, чтобы их можно было безошибочно понять с первого разаФото: Анатолий ЖДАНОВ

Сергей: У нас с Саней относительно длительные отношения, семейный бюджет планируем заранее. Мы проговариваем моменты с подарками, что бы не тратить средства на то, что может не понравиться. Конечно, имеет место быть и элемент "сюрприза", так как вкусы и предпочтения друг друга нам зачастую известны. Короче, на 8 марта подарю ей завивалку, она давно хотела.

Александра: На восьмое марта я хотела бы получить конусную плойку, ведь выпрямителем неудобно завивать волосы. К тому же, я несколько раз ему намекала.

Елизавета и Артём. Вместе 1,5 года. Не женаты.

Все гениальное - простоФото: Роман Рыжиков

Артём: Вообще, мы договорились ничего не дарить на 23 февраля и 8 марта. Но я все-таки обдумываю вариант подарка в виде косметики или украшений.

Елизавета: Артём знает, что я в последнее время заинтересовалась украшениями. Будет очень приятно, если он мне подарит маленькие серёжки, так как у меня проколоты уши, а серёжки я не носила с 9 класса. А ещё мне очень нравятся тюльпаны, особенно если они собраны в разноцветный букет. Было бы очень мило получить их от любимого человека.

Вот и получается, у наших дам запросы довольно приземлённые. Среди опрошенных никто не мечтал о небе в алмазах, кто-то довольствовался букетом или билетами в кино.

Все чаще встречаются пары, которые обсуждают подарки заранее или вообще не отмечают такие праздники, направляя семейный бюджет на более масштабные потребности. Конечно, в каждой семье подход к этой теме уникален, но сильных разногласий и эталонных «ожидание/реальность» мы не встретили.

И это ещё один повод сказать возлюбленной 8 марта : «Ты такая понимающая, спасибо за это!»

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