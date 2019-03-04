На Московском проспекте в Ярославле сгорел «Неоплан»: подробности ЧП
Утром в понедельник, 4 марта, на Московском проспекте в Ярославле вспыхнул автобус. ЧП произошло в 7 утра возле остановки «ДК Нефтяник». По предварительной информации, возгорание началось в моторном отсеке и распространилось по салону. К счастью, кроме водителя в «Неоплане» в момент возгорания никого не было.
На ликвидацию потребовалось около 40 минут. На месте работали 13 человек и три пожарные машины.
Ярославль Московский проспект сгорел автобус.
От жара над горящим автобусом лопнули провода, и троллейбусы встали. Образовалась пробка.
- Масленица началась, - шутят в социальных сетях.
Между тем, происшествие совсем не шуточное. Салон автобуса выгорел полностью. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что обошлось без пострадавших.
В Ярославле на Московском шоссе загорелся автобус.
ИСТОЧНИК KP.RU