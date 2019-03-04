2019-03-04T11:10:29+03:00
Происшествия

На Московском проспекте в Ярославле сгорел «Неоплан»: подробности ЧП

Об утреннем пожаре рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области [фото, видео]
Роман Рыжиков
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Горящий автобус тушили 13 человекГорящий автобус тушили 13 человек
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Утром в понедельник, 4 марта, на Московском проспекте в Ярославле вспыхнул автобус. ЧП произошло в 7 утра возле остановки «ДК Нефтяник». По предварительной информации, возгорание началось в моторном отсеке и распространилось по салону. К счастью, кроме водителя в «Неоплане» в момент возгорания никого не было.

На ликвидацию потребовалось около 40 минут. На месте работали 13 человек и три пожарные машины.

Ярославль Московский проспект сгорел автобус.

От жара над горящим автобусом лопнули провода, и троллейбусы встали. Образовалась пробка.

- Масленица началась, - шутят в социальных сетях.

Между тем, происшествие совсем не шуточное. Салон автобуса выгорел полностью. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что обошлось без пострадавших.

В Ярославле на Московском шоссе загорелся автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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