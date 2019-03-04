На Московском проспекте в Ярославле сгорел «Неоплан»: подробности ЧП

Утром в понедельник, 4 марта, на Московском проспекте в Ярославле вспыхнул автобус. ЧП произошло в 7 утра возле остановки «ДК Нефтяник». По предварительной информации, возгорание началось в моторном отсеке и распространилось по салону. К счастью, кроме водителя в «Неоплане» в момент возгорания никого не было.

На ликвидацию потребовалось около 40 минут. На месте работали 13 человек и три пожарные машины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/695183" frameborder="0"></iframe> Ярославль Московский проспект сгорел автобус.

От жара над горящим автобусом лопнули провода, и троллейбусы встали. Образовалась пробка.

- Масленица началась, - шутят в социальных сетях.

Между тем, происшествие совсем не шуточное. Салон автобуса выгорел полностью. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что обошлось без пострадавших.