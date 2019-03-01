2019-03-01T09:42:46+03:00
Спорт

В «Атланте» возобновились занятия в рамках программы развития детского спорта

Она реализуется на базе спорткомплекса «Атлант» с 2005 года при финансовой поддержке ОАО «Славнефть-ЯНОС» в соответствии с Соглашением о сотрудничестве с Правительством Ярославской области
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Поддержка в регионе детского, студенческого и массового спорта – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности ОАО «Славнефть-ЯНОС»Поддержка в регионе детского, студенческого и массового спорта – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности ОАО «Славнефть-ЯНОС»
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Детские сады, школы и другие образовательные учреждения Ярославля получат более 650 бесплатных абонементов для занятий самбо, футболом, плаванием в большом и малом бассейнах спорткомплекса, а также для посещения тренажерного зала в «Атланте».

За годы реализации программы развития детского спорта на базе СОК «Атлант» свыше 10 тыс. представителей подрастающего поколения смогли приобщиться к здоровому образу жизни

За годы реализации программы развития детского спорта на базе СОК «Атлант» свыше 10 тыс. представителей подрастающего поколения смогли приобщиться к здоровому образу жизни

В этом году в благотворительной программе принимают участие детские сады № 19, 41, 57, 179, 210 и 215; школы № 6, 12, 15, 28, 31, 68, 75, гимназия № 1 и лицей № 86; детский дом – центр педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка», региональное отделение Всероссийской федерации самбо и Комплексный центр социального обслуживания населения Красноперекопского района.

Образовательные учреждения Ярославля получат более 650 бесплатных абонементов для занятий самбо, футболом, плаванием в большом и малом бассейнах спорткомплекса, а также для посещения тренажерного зала в «Атланте»

Образовательные учреждения Ярославля получат более 650 бесплатных абонементов для занятий самбо, футболом, плаванием в большом и малом бассейнах спорткомплекса, а также для посещения тренажерного зала в «Атланте»

Поддержка в регионе детского, студенческого и массового спорта – одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности ОАО «Славнефть-ЯНОС». За годы реализации программы развития детского спорта на базе СОК «Атлант» свыше 10 тыс. представителей подрастающего поколения смогли приобщиться к здоровому образу жизни.

В здоровом теле - здоровый дух

В здоровом теле - здоровый дух

ИСТОЧНИК KP.RU

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