Колокольцев решил уволить начальника УМВД по Ивановской области после целевой проверки

На итоговой коллегии МВД России Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил уволить начальника УМВД по Ивановской области Андрея Лузина. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- В январе была проведена целевая проверка. Её результаты свидетельствуют о наличии серьезных упущений и недостатков системного характера, - прокомментировала Волк. - Ранее выявлявшиеся нарушения по целому ряду направлений не устранены.

Кроме того, от руководства регионального ведомства не исходило инициативы по решению актуальных проблем.

Отметим, Андрей Лузин занимал должность начальника УМВД по Ивановской области больше четырех лет.