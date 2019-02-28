Новый обман в Ярославле! Мошенники звонят с официального номера банка и снимают деньги с карт клиентов. В связи с этим УМВД России по Ярославской области 28 февраля провело срочную пресс-конференцию.

Мошенники называют человека по имени и отчеству

По данным полиции, за четыре дня в регионе пострадало уже 30 человек. Общая сумма ущерба составила около миллиона рублей.

- Мошенники звонят на телефоны клиентов банка, называют человека по имени и отчеству, знают номера карт. То есть владеют базой данных клиентов, - сообщил начальник следственного управления УМВД России по Ярославской области по вопросам профилактики мошенничеств Евгений Мустонин. - Сейчас по данным фактам возбуждены уголовные дела. Создана специализированная следственная группа, которая занимается расследованием.

Схема действует и в других регионах России. Правоохранителям еще предстоит узнать, как получилось так, что мошенники располагают телефонным номером, который указан на официальном сайте банка.

Ярославцам же специалисты советуют не поддаваться на их уловки и не сообщать им никакие коды и другие данные вашей карты.

- Главная задача мошенников – ввести человека в стрессовое состояние, не дать ему времени здраво взглянуть на ситуацию. Поэтому в разговорах злоумышленники часто торопят, говорят, что какие-то действия нужно совершить срочно, что от этого зависит сохранность средств, - рассказал заместитель управляющего отделением Ярославль Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Ефремов.

Заблокировали карту? Это хорошо!

По банным Банка России, за прошлый год от рук мошенников пострадало более 400 тысяч клиентов банков, незаконно снято с их счетов было более 1,3 миллиарда рублей. В 90% случаев человек сам передавал все данные мошенникам.

Кстати, по словам Евгения Ефремова, информация о том, что банковская карта заблокирована (именно это часто сообщают мошенники своим жертвам), должны не пугать, а успокаивать клиентов. Это значит, что средства на ней сохранены.

- Законодательство обязывает банки приостанавливать операции, имеющие признаки несанкционированных. К таким относятся ситуации, когда действия со счетом пытается совершить лицо, ранее совершавшее несанкционированные действия. Либо, если используется оборудование, которое до этого было причастно к несанкционированным операциям. Либо если совершается операция, не свойственная данному клиенту – по времени, сумме и тому подобное. В этом случае карту могут заблокировать на два дня, пока не разберутся в происходящем, - рассказал Ефремов.

Единственное, что должно заставить срочно обратиться в банк, это ситуация, когда вы видите, что с вашего счета без вашего участия списываются деньги.

Как не стать жертвой аферистов

В полиции и самих банках предупредили: если вам позвонили якобы из банка и предлагают совершать какие-либо действия с картой, нужно прервать разговор, и после этого самому перезвонить в банк по телефону, указанному на обратной стороне банковской карты, чтобы прояснить все вопросы. Также обращайтесь в полицию.