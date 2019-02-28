Надежность - один из высших приоритетов работы филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»

Солидная экосистема

- Для потребителя совершенно не важно, какие виды работ мы проводим, что делаем, какие задачи перед собой ставим. Для него главное - это надежное, бесперебойное электроснабжение и качество услуг, - отметил, открывая пресс-конференцию для ведущих СМИ региона заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Антон Герасимов. - Потребитель не должен ощущать снижения качества электроэнергии и перебоев в электроснабжении, несмотря ни на какие погодные условия.

«Ярэнерго» обслуживает 1 млн 265 тысяч человек, в том числе 608 тысяч жителей Ярославля. У филиала крупный электросетевой комплекс: 172 подстанции 35 - 110 кВ, 9100 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Протяженность воздушных линий 0,4 и 10 кВ составляет 30 тысяч километров, кабельных - 3300 километров. Вся эта солидная экосистема нацелена на обеспечение надежного электроснабжения потребителей.

2018 год филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» прошел достаточно уверенно. Удалось снизить как количество технологических нарушений, так и длительность перерывов в электроснабжении

- Мы отремонтировали 465 километров воздушных линий 35-100 кВ, 700 километров воздушных линий 0,4 - 10 кВ, расчистили 1100 гектаров просек воздушных линий, что позволило нам уверенно работать при неблагоприятных погодных условиях. Провели комплексные мероприятия по ремонту выключателей, разъединителей и еще много всего того, что непосредственно входит в план ремонтов и реконструкции, - отметил Антон Александрович.

«Ярэнерго» провело значительные работы по реконструкции подстанций 35 кВ Ватолино и Кулаково, где заменило старые трансформаторы на новые с увеличенной мощностью, что позволило повысить надежность этих подстанций и качество электроснабжения потребителей. Модернизирована подстанция Аббакумцево в Некрасовском районе, мощность ее трансформаторов увеличена с 10 МВА до 16 МВА. Подстанция Аббакумцево выбрана пилотным проектом цифровой трансформации.

Цифровизация для электрофикации

В указе Президента РФ Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития электросетевого комплекса РФ на период до 2024 года» поставлена задача по улучшению качества услуг, изменению подходов к использованию цифровых и инновационных технологий. В рамках исполнения этого указа ГК «Россети» разработана концепция цифровой трансформации сетевого комплекса. Этим курсом двигается и «Ярэнерго».

- Мы определили для себя пилотные проекты цифровой трансформации и перечень мероприятий на текущий год, - подчеркивает Антон Герасимов. - Мы намерены сформировать в Ярославле единый центр управления сетями. Кроме того, в рамках внедрения цифровых технологий планируем установку оборудования, управляемого прямо из центра управления сетями, реклоузеров, которые локализуют места повреждений, управляемых разъединителей и индикаторов короткого замыкания, позволяющих минимизировать время аварийного восстановления.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» намерен создать два цифровых РЭСа на базе трех районов - Тутаевского, Ярославского, Некрасовского - с границей по Волге и сформировать там базы, где расположится и техника, и персонал. Это позволит снизить операционные затраты на передвижение и ГСМ, сократить время нахождения бригады в пути до объекта.

В ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 172 подстанции 35 - 110 кВ, 9100 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов

Без пешего осмотра

Планируется начать активное внедрение цифровых технологий с электрических сетей Тутаевского района. Здесь установят 28 реклоузеров, благодаря которым уже не нужно будет ездить по территории района и пешим осмотром выявлять повреждения - это будет делаться автоматически. Таким образом, время на поиск места повреждения практически сведется к нулю.

Также в Тутаевском районе установят в 10 управляемых разъединителей и 64 индикатора короткого замыкания, показывающих, где случилось повреждение. Все подаваемые этим современным оборудованием сигналы будут заведены на единый центр управления сетями (ЦУС). Дополнительно к этим мероприятиям в текущем году в Тутаевском РЭС планируется установить интеллектуальные приборы учета с элементами контроля сети, что позволит существенно повысить качество предоставляемых филиалом ПАО «МРСК Центра - «Ярэнерго» услуг.

Единое окно для клиента

- В 2018 году мы пересмотрели подход к обслуживанию потребителей Ярославской области. Модернизировали наш центр обслуживания потребителей, сейчас продолжаем работу по созданию здесь единого окна с терминалом подачи заявки, - рассказывает руководитель филиала. - Это позволит нам существенно сократить время на прохождение заявки от момента подачи до ее реализации. И соответственно минимизировать время взаимодействия потребителя с сетевой организацией.

Рационализация и электромобили

В 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» получил свидетельства на 8 рацпредложений, еще одно поступило в текущем году.

Мобильное приложение «Контроль состояния приборов учета и снятия показаний потребления электроэнергии» получило высокую оценку на Всероссийском конкурсе инновационных проектов и разработок в сфере умной электроэнергетики «Энергопрорыв - 2018» в Сколково. Это мобильное приложение повышает эффективность и производительность работы бригад по учету электроэнергии, значительно сокращая время на проведение визуального осмотра и снятия показаний с приборов учета. За счет автоматической синхронизации исключается ручной перенос данных из мобильного устройства в корпоративную информационную систему управления ресурсами SAPERP модуль I-SU, что позволит снизить объем бумажного документооборота.

В планах филиала «Ярэнерго» на ближайшее будущее - внедрение цифрового предрейсового медосмотра, цифровой системы приема и обработки обращений потребителей, цифрового контроля применения средств защиты при работах в электроустановках.

Филиал стал первым, кто запустил в регионе зарядные станции для электромобилей. Их пока не так много, но в «Ярэнерго» считают, что за этим экологичным транспортом будущее. Возможно, его станут использовать на туристических маршрутах.

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Прямая речь

Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Антон ГЕРАСИМОВ:

- В 2018 году филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» закупил у производителей Ярославской области оборудования на 69 млн рублей. Наши отчисления в бюджет РФ составили 630 млн рублей, в бюджет Ярославской области - 332 млн рублей. Все это - наш вклад в развитие региона.

Фото: ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»