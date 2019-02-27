Известного бойца ММА расстреляли у шашлычной в Ивановской области

Бойца смешанных единоборств из Дагестана единственного кормильца в семье 30-летнего Ахмеда Гасанова расстреляли в ночь с 23 на 24 февраля 2019 года. Он вмешался в конфликт, вспыхнувший в шашлычной. Убийца с места преступления скрылся.

- Тело мужчины было обнаружено возле кафе-шашлычной в Тейкове. У него огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей. По данному факту СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ивановской области.

Как рассказывают в соцсетях друзья спортсмена, Гасанов последний год в тренировках участия не принимал, ушел из ММА, чтобы помогать своей семье. Он переехал в Москву и устроился разнорабочим. Для него даже собирали деньги, чтобы Ахмед мог вернуться на родину в Дагестан.

В Тейково спортсмен приехал к друзьям, на праздники. Утром должен был вернуться в Москву на стройку, где работал по контракту.

Подозреваемым в убийстве оказался 33-летний житель города Тейково. У него изъято охотничье ружье 12 калибра.

Расследование продолжается.

Бойца смешанных единоборств из Дагестана единственного кормильца в семье 30-летнего Ахмеда Гасанова расстреляли в ночь с 23 на 24 февраля 2019 года. Он вмешался в конфликт, вспыхнувший в шашлычной. Убийца с места преступления скрылся.

- Тело мужчины было обнаружено возле кафе-шашлычной в Тейкове. У него огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей. По данному факту СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ивановской области.

Как рассказывают в соцсетях друзья спортсмена, Гасанов последний год в тренировках участия не принимал, ушел из ММА, чтобы помогать своей семье. Он переехал в Москву и устроился разнорабочим. Для него даже собирали деньги, чтобы Ахмед мог вернуться на родину в Дагестан.

В Тейково спортсмен приехал к друзьям, на праздники. Утром должен был вернуться в Москву на стройку, где работал по контракту.

Подозреваемым в убийстве оказался 33-летний житель города Тейково. У него изъято охотничье ружье 12 калибра.

Расследование продолжается.