2019-02-27T20:01:47+03:00
Иваново

Известного бойца ММА расстреляли у шашлычной в Ивановской области

Сегодня, 27 февраля, был задержан подозреваемый в его убийстве
Мария СОКОЛОВА
Поделиться:
Боец ММА Ахмед Гасанов вмешался в конфликт, вспыхнувший в кафе города Тейково Ивановской области и был расстрелян из охотничьего ружья. Фото соцсетиБоец ММА Ахмед Гасанов вмешался в конфликт, вспыхнувший в кафе города Тейково Ивановской области и был расстрелян из охотничьего ружья. Фото соцсети
Изменить размер текста:

Бойца смешанных единоборств из Дагестана единственного кормильца в семье 30-летнего Ахмеда Гасанова расстреляли в ночь с 23 на 24 февраля 2019 года. Он вмешался в конфликт, вспыхнувший в шашлычной. Убийца с места преступления скрылся.

- Тело мужчины было обнаружено возле кафе-шашлычной в Тейкове. У него огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей. По данному факту СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ивановской области.

Как рассказывают в соцсетях друзья спортсмена, Гасанов последний год в тренировках участия не принимал, ушел из ММА, чтобы помогать своей семье. Он переехал в Москву и устроился разнорабочим. Для него даже собирали деньги, чтобы Ахмед мог вернуться на родину в Дагестан.

В Тейково спортсмен приехал к друзьям, на праздники. Утром должен был вернуться в Москву на стройку, где работал по контракту.

Подозреваемым в убийстве оказался 33-летний житель города Тейково. У него изъято охотничье ружье 12 калибра.

Расследование продолжается.

Бойца смешанных единоборств из Дагестана единственного кормильца в семье 30-летнего Ахмеда Гасанова расстреляли в ночь с 23 на 24 февраля 2019 года. Он вмешался в конфликт, вспыхнувший в шашлычной. Убийца с места преступления скрылся.

- Тело мужчины было обнаружено возле кафе-шашлычной в Тейкове. У него огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей. По данному факту СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», - сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ивановской области.

Как рассказывают в соцсетях друзья спортсмена, Гасанов последний год в тренировках участия не принимал, ушел из ММА, чтобы помогать своей семье. Он переехал в Москву и устроился разнорабочим. Для него даже собирали деньги, чтобы Ахмед мог вернуться на родину в Дагестан.

В Тейково спортсмен приехал к друзьям, на праздники. Утром должен был вернуться в Москву на стройку, где работал по контракту.

Подозреваемым в убийстве оказался 33-летний житель города Тейково. У него изъято охотничье ружье 12 калибра.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Ярославской области многодетная мать за убийство мужа получила два года
Юные чтецы из Ярославской области поборются за звание лучших в России
Ярославцы простились с председателем Ярославского Шереметев-центра Ниной Кузнецовой
Первые в этом году ярославские тройняшки выписаны домой
Ярославны участвуют в конкурсе красоты «Краса Росгвардии»
Кто и когда будет получать компенсации за детский сад в 2019 году
Вы только посмотрите на этих красоток! В Ярославле прошли открытые соревнования по чирлидингу
В Ярославле ребенка с одним глазом лишили инвалидности: отец обжалует решение медико-социальной экспертизы
В Ярославской области собственник коллектора заплатит 400 тысяч рублей за утечку канализации
Родители ярославских школьников испытали ЕГЭ на себе
На приведение в порядок ярославского стадиона «Славнефть» потратят почти 90 миллионов рублей
В центре Ярославля ограничат парковку автомобилей
Кто стал Сударыней Масленицей в этом году?
В Ярославской области сгорело несколько иномарок
В Брагино пешеход попал под колеса автомобиля
Наглые женщины входят в доверие к старикам и грабят их: в Ярославской области лжеврач и социальная работница украли более 100 тысяч рублей
В Рыбинске снежная лавина раздавила иномарку
Столб вырвало с корнем: на ЮЗОД в Ярославле вдребезги разбилась иномарка
В этом году в Рыбинске благоустроят 14 дворов, стадион и парк
Почему «Любовью не шутят»
В Ярославле женщина-работодатель не выдала трудовые книжки сотрудникам и попала под статью
Молодой житель Ярославской области до смерти запинал 40-летнюю женщину