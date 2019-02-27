2019-02-27T15:07:21+03:00
Экономика

Энергетики Борисоглебского района электрических сетей показали спецтехнику

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Специалисты Борисоглебского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» приняли участие в смотре сил и средств районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуацийСпециалисты Борисоглебского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» приняли участие в смотре сил и средств районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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Специалисты Борисоглебского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» приняли участие в смотре сил и средств районного звена территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организованном правительством области совместно с региональным управлением МЧС России.

Энергетики продемонстрировали бригадный автомобиль и бурильно-крановую установку на базе трактора МТЗ-82. Бригадный автомобиль используется для перевозки персонала и специального оборудования для ремонта. Трактор, оснащенный бурильно-крановой установкой, применяется, в первую очередь, для установки опор линий электропередачи. Также может выполнять погрузочные работы, расчищать от выпавшего снега производственные площади и территории энергообъектов.

Энергетики продемонстрировали бригадный автомобиль и бурильно-крановую установку на базе трактора МТЗ-82

Энергетики продемонстрировали бригадный автомобиль и бурильно-крановую установку на базе трактора МТЗ-82

В Борисоглебском районе электрических сетей насчитывается 14 единиц техники, в том числе 4 единицы сецтехники. Персонал РЭС ежедневно решает комплекс задач по обслуживанию электросетевого комплекса, ликвидации возможных нештатных ситуаций и оперативного восстановления электроснабжения потребителей района.

Всего же на балансе Ярославского филиала МРСК Центра стоит более тысячи единиц техники: бригадные автомобили, автоподъемники, бурильно-крановые машины, электролаборатории, автокраны, трактора. Также имеются вездеходы, снегоболотоходы и снегоходы, передвижные резервные источники питания для энергоснабжения социально важных объектов

ИСТОЧНИК KP.RU

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