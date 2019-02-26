В школах Иванова вводят карантин по кори

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией усилены противокоревые мероприятия. В очагах заболевания проводится вакцинация контактных лиц и наблюдение за ними. Вакцинировано более 230 человек, детям в возрасте до одного года введен иммуноглобулин.

Ситуация с распространением заболевания находится на постоянном контроле и мониторится в ежедневном режиме. Вакцина в поликлиниках есть, и в первую очередь прививаются лица, имевшие контакт с заболевшими.

- Департамент здравоохранения дополнительно закупает две тысячи доз вакцины. Также направлена заявка в министерство здравоохранения еще на 3500 доз, - пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Ивановской области Татьяна Слабинская.

В образовательных учреждениях, где есть подозрения на заболевание корью (на данный момент это три школы в Иванове: 63-я, 32-я и 22-я), введен карантин по кори. Из учреждений выведены все непривитые дети, а также сотрудники.

Единственная защита от болезни - это вакцинация. Первую дозу вакцины от кори получают дети в возрасте одного года, далее - ревакцинация в шесть лет.

Также прививаются взрослые от 18 до 35 лет, не вакцинированные ранее или не имеющие сведений о проведении прививок. А также в возрасте до 55 лет из группы риска - это работники медицинских и образовательных организаций, сферы услуг, транспорта, социальной сферы.