Есть вопросы по приобретению жилья и ипотечному кредитованию? Спроси!
На вопросы по ипотечному кредитованию и онлайн-сервисам отвечает Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО Сбербанк
Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО Сбербанк
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Как с максимально выгодно для себя приобрести жилье? Какие современные сервисы помогут вам сделать правильный выбор на рынке недвижимости? На эти и другие вопросы по ипотечному кредитованию и онлайн-сервисам отвечает Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО Сбербанк.
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ИСТОЧНИК KP.RU