2019-02-25T16:14:40+03:00
Экономика

Есть вопросы по приобретению жилья и ипотечному кредитованию? Спроси!

На вопросы по ипотечному кредитованию и онлайн-сервисам отвечает Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО Сбербанк
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Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО СбербанкЕлена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО Сбербанк
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Как с максимально выгодно для себя приобрести жилье? Какие современные сервисы помогут вам сделать правильный выбор на рынке недвижимости? На эти и другие вопросы по ипотечному кредитованию и онлайн-сервисам отвечает Елена Горелова, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Ярославского отделения ПАО Сбербанк.

Свои вопросы присылайте на нашу электронную почту: kp_yaroslavl@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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