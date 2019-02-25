В Ярославле объединили больницы №3 и №7

В Ярославле завершился процесс объединения больниц №3 и 7 в Заволжском районе в одно юридическое лицо. Теперь это единое медицинское учреждение №3, к которому прикреплено около 100 тысяч жителей города.

– Главная цель этого объединения – расширение возможностей для пациентов и высвобождение средств за счет сокращения управленческого аппарата, – пояснил заместитель директора регионального департамента здравоохранения и фармации Сергей Давлетов.

В правительстве Ярославской области сообщили, что фактически все поликлинические участки и врачи остались на своих местах. Так же не изменились и адреса регистратур. Но благодаря слиянию учреждений пациенты получили возможность пользоваться услугами, которые раньше некоторым из них были недоступны. К примеру, в штате больницы №7 не было уролога и гастроэнтеролога. Соответственно после объединения пациенты этого учреждения смогут свободно попасть на прием к этим узким специалистам.

– Теперь мы можем пользоваться единой лабораторией, эндоскопическим, ультразвуковым и рентгенологическим оборудованием, – добавил главный врач больницы №3 Владимир Баунов. – В будущем планируем развивать такую форму работы, как стационар на дому, усиливать дневные стационары при поликлинике. В ближайшее время займемся паллиативной помощью.

Высвободившиеся в результате реорганизации средства больница сможет потратить на увеличение зарплат сотрудникам. В ближайшее время руководство медучреждения планирует внести коррективы в положение об оплате труда и в порядок оплаты за совмещение. Кроме того, часть суммы пойдет на развитие материально-технической базы – ремонты, новое оборудование. В больнице обещают, что постепенно все эти вопросы будут решены.

Напомним, о юридическом слиянии этих учреждений сообщалось еще осенью прошлого года.