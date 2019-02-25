Подборка ДТП на День защитника Отечества в Ярославле: «Флешмоб удался»

23 февраля оказалось богатым на крупные ДТП. То в одном, то в другом районе города автомобили влетали в столбы, перелетали через ограждения, переворачивались на крышу..

Так, на Московском проспекте, за пересечением с Малой пролетарской, отечественная «девятка» чудом перелетела через высокое ограждение и врезалась в столб. Чтобы вытащить машину понадобился кран, правда, торопиться владелец не стал - авто провисело там всю ночь.

- Флешмоб прошёл на ура, – шутят в группе «Первый ярославский автопортал» Вконтакте. - А главная его цель - сфоткать свой авто рядом со столбом уличного освещения...

Еще одна крупная авария случилась в Заволжском районе. 23 февраля на проспекте Авиаторов перевернулась иномарка. Прежде чем оказаться на крыше, авто снесло столб, оставив местных жителей без света.

Автомобиль снес столб и оставил без света местных жителейФото: ГУ МЧС по Ярославской области

- А всему виной алкоголь. ..Оба пьяны и отделались испугом, говорит Ксения Кузнецова. - Случилось все перед нашей машиной, он сначала подрезал нас и чуть не снес зеркало, а потом его понесло в столб. Хорошо, что обошлось без жертв от таких горе водителей.

Фото: Андрей Баканов, Дороги Ярославля / facebook.com

На Пятерке в день защитников Отечества, недалеко от перекрестка улиц Чкалова и Добрынина, на бок прилегла «Лада Ларгус». Очевидцы утверждают, что и молодому водителю, который был за рулем, стоило прилечь вместо поездки – парень еле держался на ногах.

24 февраля на трассе М8 на повороте в Тутаев произошло смертельное ДТП. Столкнулись «Лексус» и «Нива Шевроле».

В страшной аварии погиб один человекФото: ГУ МЧС по Ярославской области

- В результате ДТП пассажир автомобиля "Шевроле" – женщина 1969г.р., скончалась на месте происшествия, водитель – мужчина 1966 г.р. с травмами госпитализирован. – прокомментировали аварию в ведомстве.

В иномарке сработали подушки безопасности. Ее водитель и пассажиры не пострадали.

В этот же день на улице Магистральной перевернулось такси. Пострадали водитель и пассажир.