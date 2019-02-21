2019-02-21T16:55:51+03:00
Кострома

Запоздалая реакция

К 1 марта должны быть представлены результаты работы межведомственной комиссии, которая была создана по требованию губернатора Сергея Ситникова для проверки качества работы регоператоров в регионе
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В состав комиссии включены представители департамента строительства, ЖКХ и ТЭК, департамента государственного регулирования цен и тарифов, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также депутаты Костромской областной Думы. Работу группы возглавляет заместитель губернатора Костромской области - директор департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Андрей Дмитриев.

Перед специальной комиссией поставлена задача проверить качество оказываемых региональными операторами услуг, в том числе, нормативы, которые были установлены для расчёта стоимости этих услуг. В течение месяца эксперты должны провести замеры объёмов накопления ТКО и их структуру, прежде всего, в сельской местности. В настоящее время проводится мониторинг.

Курирующие департаменты также ведут контроль своевременности заключения договоров на оказание услуг между юридическими лицами и региональными операторами.

Комиссия работает уже почти три недели. И большая часть возникших ранее вопросов уже решена.

Однако сегодня депутат Костромской областной Думы Валерий Ижицкий решил вспомнить про новую систему обращения с ТКО и обсудить ее на заседании Думы. В том числе те вопросы, которые уже неоднократно рассматривались и решены.

К реальной жизни депутата Валерия Ижицкого вернул председатель Костромской областной Думы Алексей Анохин: «Мусорная» тема актуальна. Неслучайно губернатор Сергей Ситников поднял эту тему на еженедельном совещании в администрации области. Сейчас создана специальная межведомственная группа, в которую вошли наши коллеги депутаты – Сергей Деменков и Иван Богданов. 1 марта планируется уже представить результаты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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