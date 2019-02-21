50 клиентов ПАО «ТНС энерго Ярославль» стали победителями акции «Киловатты в подарок!»
Пятьдесят победителей из числа граждан-потребителей были определены путем случайного выбора лицевых счетов из реестра участников акции. Суммы в размере стоимости 300 кВтч, которые определяются величиной тарифа, действующего в отношении лицевого счета клиента, будут начислены на лицевые счета победителей акции в феврале 2019 года.
Напомним, что акция для потребителей проходила в течение декабря 2018 года, а отбор тех, кто поборется за победу – с 9 января по 14 февраля текущего года. Участники акции – физические лица, которые являются собственниками и пользователями жилых помещений многоквартирных и жилых домов, являющиеся клиентами ПАО «ТНС энерго Ярославль», совершившие оплату счета за ноябрь 2018 года в полном объеме, погасив при наличии имеющуюся задолженность, а также своевременно передали показания о текущем потреблении электрической энергии.
- Подводя итоги прошедшей акции, хочется поблагодарить всех ее участников, большинство из которых долгое время являются нашими клиентами и всегда своевременно оплачивают потребляемую электроэнергию. Поздравляем победителей, которым сегодня улыбнулась удача! Мы и в дальнейшем будем организовывать проведение различных акций, которые позволят поощрить наших клиентов, которые не имеют долгов за электроэнергию. Приглашаем всех следить за новостями нашей компании и активно участвовать в наших акциях, - отметил заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» по продажам электрической энергии Андрей Штабов.
Счета, которые потребители получат в марте, будут содержать информацию о победителях акции в графе «Оплата».
Лицевые счета победителей акции «Киловатты в подарок!»:
763341018879
763350005370
764115050791
764115051309
764131332559
764140911469
764143200134
764171073913
764172036884
764172043757
764172048272
764172091711
766410004510
766410371546
766410447438
766410457134
766410569099
766410581090
766420003838
766420442306
766420712737
766420714380
766420714593
766420715009
766420723931
766420801239
766420808021
766430105029
766430913066
766430931385
766440138007
766460002533
766460769278
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