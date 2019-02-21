2019-02-21T11:00:34+03:00
Экономика

50 клиентов ПАО «ТНС энерго Ярославль» стали победителями акции «Киловатты в подарок!»

В ПАО «ТНС энерго Ярославль» подвели итоги акции «Киловатты в подарок!»
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»ПАО «ТНС энерго Ярославль»
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Пятьдесят победителей из числа граждан-потребителей были определены путем случайного выбора лицевых счетов из реестра участников акции. Суммы в размере стоимости 300 кВтч, которые определяются величиной тарифа, действующего в отношении лицевого счета клиента, будут начислены на лицевые счета победителей акции в феврале 2019 года.

Напомним, что акция для потребителей проходила в течение декабря 2018 года, а отбор тех, кто поборется за победу – с 9 января по 14 февраля текущего года. Участники акции – физические лица, которые являются собственниками и пользователями жилых помещений многоквартирных и жилых домов, являющиеся клиентами ПАО «ТНС энерго Ярославль», совершившие оплату счета за ноябрь 2018 года в полном объеме, погасив при наличии имеющуюся задолженность, а также своевременно передали показания о текущем потреблении электрической энергии.

- Подводя итоги прошедшей акции, хочется поблагодарить всех ее участников, большинство из которых долгое время являются нашими клиентами и всегда своевременно оплачивают потребляемую электроэнергию. Поздравляем победителей, которым сегодня улыбнулась удача! Мы и в дальнейшем будем организовывать проведение различных акций, которые позволят поощрить наших клиентов, которые не имеют долгов за электроэнергию. Приглашаем всех следить за новостями нашей компании и активно участвовать в наших акциях, - отметил заместитель генерального директора ПАО «ТНС энерго Ярославль» по продажам электрической энергии Андрей Штабов.

Счета, которые потребители получат в марте, будут содержать информацию о победителях акции в графе «Оплата».

Лицевые счета победителей акции «Киловатты в подарок!»:

763341018879

763350005370

764115050791

764115051309

764131332559

764140911469

764143200134

764171073913

764172036884

764172043757

764172048272

764172091711

766410004510

766410371546

766410447438

766410457134

766410569099

766410581090

766420003838

766420442306

766420712737

766420714380

766420714593

766420715009

766420723931

766420801239

766420808021

766430105029

766430913066

766430931385

766440138007

766460002533

766460769278

ИСТОЧНИК KP.RU

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