Помнят о прошлом, живут настоящим, думают о будущем

- Андрей Владимирович, четыре года подряд ярославский клуб «Десантник» в День ВДВ шагал по Красной площади в Москве. В этом году история повторится?

- Да. В Союзе десантников России 117 клубов десантного профиля, но наш входит в десятку лучших. В этом году 6 февраля, когда мы второй раз участвовали в турнире Вооруженных Сил по гиревому спорту, Валерий Александрович Востротин - генерал-полковник, Герой Советского Союза, председатель Союза десантников России пожал руку всем нашим парням, назвав их лучшими из лучших. А его заместитель, полковник ВДВ Валерий Николаевич Юрьев, сообщил, что в этом году для прохождения по Красной площади вслед за десантными подразделениями нас отобрали первыми в стране. Значит 2 августа наши ребята в пятый раз отметят праздник ВДВ в Москве.

- Три года подряд «Десантник» по Красной площади вел ваш сын…

- Да, но сейчас Глеб - курсант Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В. Ф. Маргелова. Затем наших ребят вел Коля Смирнов.

Мы не просто так определяем ребят, которые становятся старшими. Они должны быть лучшими во всем - в учебе, в спорте, в дисциплине. Только тогда можно стать командиром отделения, взвода или роты. Деньги или договоренности никакой роли в клубе «Десантник» не играют. Принципы работы я взял из детства, когда возглавлял в школе пионерскую дружину, и из Советской армии. Лучшим может стать только сам мальчишка, этого не сделают деньги, влияние и репутация его родственников. Поэтому у нас нет «статистов в форме», которые встречаются в некоторых молодежных организациях. Наши парни занимаются рукопашным боем по пять раз в неделю, и тот же Коля Смирнов сейчас служит в 61-й бригаде морской пехоты.

- Третий год вы являетесь уполномоченным представителем Союза десантников России в Ярославле.

- Да, хотя сам я служил не в ВДВ, а в ОМОНе, во Владивостоке и в Чечне. Вообще в свое время Союз десантников России был создан как организация ветеранов ВДВ. Но возникал вопрос: если человек отслужил в войсках год «срочки» - он уже ветеран? Что он за это время успел, что понял, как зарекомендовал себя? А с другой стороны пришло понимание, что много достойных, близких по духу людей, в том числе имеющих боевой опыт, есть в морской пехоте, в спецподразделениях ГРУ, внутренних войск, МВД… Поэтому Устав Союза десантников России расширили: теперь каждый, кто любит нашу Родину и готов ее защищать, имеет право состоять в Союзе десантников России. Я горд тем, что мне поручили представлять его в Ярославской области.

С семьей и Героем Росси А.В. Маргеловым у памятника создателю современных ВДВ В.Ф. Маргелову

- Как складывается судьба ваших воспитанников?

- Ребята наши готовятся и поступают в военные вузы, идут на воинскую службу. В прошлом году двое поступили в Рязанское училище ВДВ, двое - в ярославское ракетное, один - в академию МЧС, одного призвали в службу охраны президента, в морскую пехоту и Воздушно-десантные войска. Получается, что одна простая общественная организация направила на службу Родине сразу восемь парней - не статистов, не маменькиных сынков, а здоровых, сильных, подготовленных и мотивированных молодых людей. Каждый из них занимался в клубе «Десантник» по 5 - 6 лет, прошел тренировки и соревнования по рукопашке, прыжки с парашютом с самолета. У нас серьезный уровень.

Что касается Рязанского училища ВДВ, то наши выпускники учатся на всех курсах училища, так что нас там уже в шутку называют «школой кадров». А вообще к нам приезжает много гостей из военных вузов и воинских частей. Часто - чтобы подобрать в свое подразделение кого-то из наших выпускников.

- Сколько ребят сейчас занимается в клубе?

- Постоянно - около сотни. У нас есть девиз: «Попал в клуб «Десантник» - гордись! Не попал - радуйся». Желающих больше, но у нас армейские порядки, их не каждый выдерживает: опоздал в строй на минуту - 10 отжиманий, на пять минут - 50 отжиманий, выматерился или украл - сам себе сбриваешь брови… Не хочешь этого делать - никто не заставляет, можешь просто уходить. Мы не попрекнем, да еще и спасибо скажем. Но второй раз в клуб никого никогда не принимаем. Здесь остаются сильные личности, а слабые или те, кому это просто не интересно, уходят. Поэтому у нас и складывается крепкий коллектив.

- Какие к вам приходят ребята?

- Некоторых приводят из комиссии по делам несовершеннолетних. 70 процентов приводят матери-одиночки, которые хотят компенсировать сыновьям отсутствие мужского воспитания.

Я тоже рос только с мамой. Но у меня был дядя, десантник Леонид Палачев, имя которого носит наш клуб. Он много занимался со мной, готовил к службе в ВДВ. Тогда в десант я не попал по росту, но очень многим обязан дяде. И продолжаю его дело. Мы прививаем ребятам любовь к Родине, любовь к близким, умение заботиться о них.

- Все ваши воспитанники - ярославцы?

- Не только, к нам приезжают из Рыбинска, Ростова Великого, Бурмакина, Вятского… Спрашиваю, почему ребята это делают. И получаю ответы: «Нам нужна подготовка. Я хочу стать офицером СОБРа, поступить в военное училище». Это - мотивация! Это - жизненная цель. И честь и хвала родителям, которые, понимая это, не жалея сил и времени, возят своих сыновей на занятия. Вот у нас есть парень из Ростовского района: отец у него дальнобойщик, не вылезает из рейсов, чтобы обеспечивать семью, а мать уволилась с работы и по пять раз в неделю возит сына к нам на тренировки. И я говорю Вадиму: «Ну как не уважать твоих родителей?»

На Кавказе

- Какова сейчас материальная база «Десантника»?

- Город нам выделил помещение для клуба, а затем и для спортзала. У нас есть полигон в Некрасовском районе, где находится и БТР, подаренный клубу, - с его помощью мы «обкатываем» ребят. Занимаемся и на стрельбище в Песочном 98-й гВДД.

- Клуб «Десантник» ведет активную и разноплановую деятельность: вы воспитываете и тренируете ребят, организуете соревнования и концерты, устанавливаете мемориальные доски, не забываете о ветеранах и семьях погибших… Наверняка вам помогает много людей. Кого бы вы выделили, в первую очередь поздравили с Днем защитника Отечества?

- Вообще хороших людей больше - на этом все и держится. А помогать люди готовы, если видят, что ты делаешь понятное и нужное дело, не кривишь душой.

Я хотел бы поздравить с Днем защитника Отечества огромное количество людей, военных и гражданских, не только в Ярославле, но и по всей стране - от Калининграда до Владивостока. Я очень благодарен своим товарищам по Союзу десантников России, а также действующим военнослужащим, которые помогают нам воспитывать молодежь. Я признателен благотворителям, которые оказывают поддержку клубу «Десантник», веря в наших парней. Я низко кланяюсь ветеранам Великой Отечественной и поздравляю с Днем защитника Отечества всех своих товарищей, участвовавших в боевых действиях, исполнявших и исполняющих свой воинский долг. Особые слова сопереживания мы всегда адресуем семьям погибших солдат. И, конечно, я желаю успехов и счастья всем своим воспитанникам, проходящим службу и готовящимся к ней, а также их родителям.

С праздником всех, кто любит Россию и готов ее защищать!