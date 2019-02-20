2019-02-20T11:27:03+03:00
Происшествия

В Калужской области в этнографическом парке-музее «Этномир» сгорела баня

С огнем боролись 16 человек
Роман Рыжиков
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Фото: ГУ МЧС по Калужской областиФото: ГУ МЧС по Калужской области
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Во вторник, 19 февраля в парке-музее «Этномир» в Калужской области случился пожар. На территории парка, который находится в деревне Петрово в Боровском районе, вспыхнула баня. Сообщение поступило на пульт МЧС в 19:22. На место отправились пять пожарных машин. С огнем боролись 16 человек.

Предположительной причиной пожара в деревянной одноэтажной постройке в пресс-службе ведомства назвали короткой замыкание. Пламя охватило здание в считанные минуты. Баня сгорела полностью. К счастью, никто не пострадал, а огонь не перекинулся на соседние здания.

В Калужской области в этнографическом парке-музее «Этномир» вспыхнула баня.

Отметим, в самом «Этномире» прокомментировать происшествие так и не смогли, несколько раз переадресовывая звонок, пока круг в конце концов не сомкнулся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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