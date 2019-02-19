Ярославцы накупили ненужных телеприставок. Можно ли их сдать обратно в магазины?

11 февраля в Ярославской области произошел переход с аналогового эфирного телевещания на цифровое. А это значит, что все, у кого раньше телевизор показывал два-три канала, получили возможность смотреть 20 каналов в хорошем качестве и совершенно бесплатно. Правда, многим для этого потребовалось приобрести специальные телеприставки и дополнительные антенны. Только вот, некоторые, не разобравшись, закупили оборудование, которое, по факту, оказалось им не нужно.

- Было объявлено, что 11 февраля перестанет работать аналоговое телевидение и к телевизорам старше 2013 года нужно купить приставку. Все дружно ринулись скупать их, а телевизор как показывал, так и показывает 45-60 каналов. Приставку даже не распечатывали. И в Брагино, и в центре, и на Нефтестрое у друзей приставки тоже стоят не востребованными, хотя телевизорам лет 15, - пожаловался житель Ярославля в группе «Подслушано в Ярославле» в «ВКонтакте.

Все дело в том, что практически все ярославцы сейчас пользуются кабельным телевидением. То есть телесигнал идет к ним по проводам. Соответственно, их изменения не затронули вообще. А коснулись они только тех жителей, у которых установлены индивидуальные телеантенны-рогатки, принимающие сигнал по воздуху.

Что же делать тем, кто по ошибке купил ненужные приставки и антенны? Можно ли сдать их назад в магазины?

В региональном Роспотребнадзоре нам сообщили, что, по закону, продавец имеет полное право не принимать назад такое оборудование.

- Технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки (электробытовые машины и приборы, бытовая радиоэлектронная аппаратура), не подлежат обмену и возврату, - прокомментировали в отделе защиты прав потребителей Роспотребнадзора.

Обменять либо вернуть приставку с антенной можно только в том случае, если оборудование оказалось неисправным.

Между тем, магазины бытовой техники, где ярославцы покупали приставки, чаще всего идут навстречу людям и возвращают деньги за непригодившийся товар.

- Клиенты сетей «М.Видео» и «Эльдорадо» массово не обращаются по вопросу замены или возврата цифровых приставок. Тем не менее, если приобретённое в наших магазинах устройство не подошло покупателю, он может вернуть или обменять его при сохранении чека, целостности упаковки, товарного вида и комплектации самой приставки, - пояснили в пресс-службе Группы «М.Видео-Эльдорадо».

На возврат товара магазины дают 30 дней с даты покупки. Поэтому, тем, кто хотел бы сдать ненужное телеоборудование, советуем поторопиться.