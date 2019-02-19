В Ивановской области на женщину сошла снежная лавина с крыши

В Заволжске Ивановской области на женщину сошла настоящая снежная лавина. Огромный пласт съехал с крыши и сбил пешехода с ног, когда она проходила мимо местного рынка. ЧП случайно попало на видео.

- По предварительным данным, обошлось без травм. – прокомментировали происшествие в пресс-службе СУ СК РФ по Ивановской области. - Проводится доследственная проверка.

К счастью, обошлось без травм. После того, как лавина сошла на женщину, к ней на помощь кинулись прохожие. Женщину подняли на ноги, она могла стоять самостоятельно

Сейчас следователи ищут ответственных: организацию и конкретных лиц, которые должны были заниматься уборкой снега с крыши этого здания.

А вот жительнице Ярославля повезло намного меньше. Женщину придавило снежной глыбой, свалившейся со здания, принадлежащего федеральному ведомству. Пострадавшей раздавило грудною клетку, она не может дышать самостоятельно и находится в тяжелом состоянии