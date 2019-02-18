Лучший подарок на День защитника Отечества. Удивительно, но в этом списке нет носков и пены

23 февраля совсем скоро. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России» 13 марта 1995 года, но каким праздник был раньше? Обратимся к истории: Во время первой мировой войны, 23 февраля 1918 года, отряды Красной гвардии одержали победы под Псковом и Нарвой, а уже в 1922 году, этот день был назван Днем Красной Армии. Позже, во времена СССР, его отмечали, как День Советской Армии и Военно-Морского Флота, а в некоторых странах СНГ и по сей день.

Каждый год женщины ломают голову, что же подарить любимым и близким мужчинам, а интернет пестрит разными «заманчивыми» и «уникальными» предложениями. Мы решили опросить мужчин разного возраста и выяснить, какой подарок, подаренный на 23 февраля, они считают лучшим.

Дима. 12 лет. Школьник

Такой подарок подойдет не только школьнику, но и вполне взрослому мужчине. Хотя, говорят, они никогда не взрослеютФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самый крутой подарок, который мне дарили - это квадрокоптер. Мне нравится смотреть на землю сверху, снимать все на видео. У меня есть канал на ютуб, куда я это выкладываю, буду потом смотреть и вспоминать.

Никита. 21 год. Студент

Было бы здорово, если бы оружие мужчинам приходилось брать в руки только тогда, когда они играют в войнушку. Согласны?Фото: Роман Рыжиков

В том году коллеги подарили нам игру в лазертаг. Не все парни захотели участвовать и мы взяли с собой девчонок. На улице уже теплело, но снега навалило по колено, так что играли мы, как настоящие спецназовцы, эффектно кувыркаясь через сугробы. Потом насквозь сырые поехали в бар. Грели ноги под друг другом и сушили перчатки на батареях. Круче любого корпоратива!

Алексей, 32 года, бизнесмен

Есть профессия такая - правильно мотивироватьФото: Олег РУКАВИЦЫН

В мои 17 лет, мать на 23 февраля подарила портянки и крем для обуви. С намёком: не поступишь в универ, отправлю в армию. Я тогда не особо оценил подкол, но запомнил на всю жизнь. С юморком она у меня.

Александр. 45 лет. Электромеханик

Некоторые моменты запоминаются на всю жизнь, тогда как далеко не все подарки столь долговечныФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Каждый год мне дарят что-то для работы или игры в бильярд (увлекаюсь им), а вот года 3 назад мы всей семьёй отправились на турбазу. Шашлыки, небольшая программа и катание на снегоходах. Кстати, я тогда с него выронил мелкую прямо в сугроб. Криков было, но вспоминаем со смехом.

Николай, 72 года, пенсионер

Вот говорят, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но главное, чтобы рядом были близкие к этому сердцу людиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучший подарок? Да каждый год девки что-то дарят, не смогу выбрать. Хорошая традиция есть в нашей семье - запекать треску в особые дни. Ещё в детстве мне мать ее готовила, рецепт выучил и сохранил. Именно это блюдо ассоциируется с праздником. Сейчас сам не готовлю, есть кому позаботиться. Надеюсь, традиция сохранится.

Забавно, многие выбирают подарки по принципу «чтоб нужно было», но одаряемые запоминают совершенно не их. Может дело не в ценности? Обратите внимание, «лучшими» наши мужчины выбрали эмоции, которые они получали. Материальное не вечно, а вот воспоминания остаются с нами на всю жизнь.