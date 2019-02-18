"Похоже, что был под влиянием": таинственно исчезнувшего ярославца последний раз видели в московском аэропорту

Необычное исчезновение ярославца произошло 12 февраля. Молодой человек по имени Сергей написал своей девушке Соне, что поехал на сварочную подработку, но уезжать из Ярославля не собирался. Он попросил немного денег, якобы на обед.

– Пришли сколько сердцу не жалко, – сказал Сергей.

Ближе к ночи он сообщил, что «летит домой». Пара не ссорилась, а, напротив, Сергей писал Соне, что скучает. Когда девушка проснулась ночью, то увидела – возлюбленного до сих пор нет дома. Позже она начала "распутывать" историю.

Не на подработку, а в психиатрическую больницу

Оказалось, что Сергей обманул Соню: он поехал не на подработку, а на помощь своему другу из Сыктывкара, который лежал в Москве в психиатрической больнице. Соня связалась с его московской гражданской женой. Та рассказала, что больше не будет жить с этим человеком и передала через своего сына его вещи и документы ярославцу.

Сергей должен был встретить друга из больницы, посадить на самолет во Внуково и отправить в Сыктывкар. Сам пропавший тоже оттуда родом, там у ярославца живут родители. Дальше история становится совсем запутанной...

Сергей перестал выходить на связь. На смс тоже не отвечал, но телефон периодически включался. Соня позвонила другу своего возлюбленного, и тот сказал, что они потеряли паспорт и улететь у него не получилось. Но не только паспорт стал главной пропажей. Во Внуково сыктывкарец зашел в туалет, а когда вернулся, то Сергея уже не было.

Утром 17 февраля Соня последний раз позвонила другу парня. Он до сих пор ничего не знает о местонахождении Сергея, сам находится в Москве, живет в гостиницах и восстанавливает документы. Это по легенде. Но Соня рассказала еще кое что…

Внутренний голос и добрые помыслы

– Похоже, что он был под каким-то влиянием. Раньше мог выпивать, а последнее время решил, что это все плохо и не от бога. Еще Сергей был вспыльчивый и нервный, а стал совсем другим, – рассказала КП-Ярославль девушка пропавшего.

Сергей признался любимой: 22 января он «прозрел». Мужчина понял, что жил как-то не так, а теперь встает на путь истинный. Своими планами на будущее с близкими Сергей не поделился.

Ничто не предвещало беды. Накануне отъезда ярославец даже купил корм для кошек и собак и собирался отвезти в приют. Добрые дела и мысли стали его визитной карточкой.

Соня предлагала Сергею посетить психолога и поговорить, он нехотя соглашался. Также пара собиралась сходить в церковь и найти там ответы на вопросы.

История браузера

Еще одной зацепкой стала история браузера, которую Соня решила посмотреть в поисках разгадки. Оттуда стало известно, что Сергей собирался ехать через сервис «Блаблакар», но в последний момент списался с водителем и сообщил : «внутренний голос ему сейчас не позволяет общатьсся». Молодой человек решил ехать в Москву рейсовым автобусом.

Девушка написала заявление в полицию. Сергею 27 лет. Он был одет в черную куртку, темно-синие джинсы. С собой имел черный рюкзак. Если вы видели человека, подходящего под описание, звоните в полицию: 102, 112, 02 или на телефон Сони: 89109684547.