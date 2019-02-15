Ивановского мэра Владимира Шарыпова избили битой

Нападение на мэра г. Иваново Владимира Шарыпова произошло прямо на пороге его дома накануне вечером. По данным ивановской полиции, около 21.40.

Несколько ударов мэр все же получил

Неизвестный с битой подкараулил чиновника около дома и нанес несколько сокрушительных ударов по голове Шарыпова. Остальные удары мэр смог предотвратить. От тяжелых травм его спасла хорошая спортивная подготовка: Шарыпов занимается боевыми искусствами. Более того, он побежал за своим обидчиком. Правда, не догнал.

По факту нападения на чиновника полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ. Это хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, уточнил начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ивановской области Владислав Радостин.

Преступнику грозит от 5 до 10 лет

Статья «Хулиганство» предусматривает штраф от 300 тысяч рублей, исправительные или обязательные работы – вплоть до лишения свободы до 5 лет.

Но если будет доказано, что нападение было совершено «в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», то уголовное дело могут переквалифицировать на более тяжкую статью – ст.318 УК РФ. А наказание по ней уже до 10 лет.

Больше комментариев по данному происшествию правоохранители пока не дают.

Несмотря на инцидент и травмы (у Владимира Шарыпова нетяжелые травмы головы и конечностей), мэр сегодня вышел на работу и принял участие в нескольких мероприятиях.

Месть за снег или пиар?

Новость о покушении на мэра областного центра – центральная в соцсетях. Многих она шокировала, поначалу жители писали, что, вероятно, это фейк.

Версии нападения обсуждаются самые разные: от заказного убийства до мести за неубранный снег и эффектный пиар-ход накануне выборов мэра.

- Странно, кому он перешел дорогу? Частники ставят лишний транспорт на маршруты, "горе директор" ИПТ администрацию города устраивает. Если только тот ассенизатор. Мэр никого не прессовал, а надо бы, - пишет в твиттере общественник Владимир Батурин.

Губернатор Станислав Воскресенский высказал свое мнение по факту случившегося. Во-первых, он посочувствовал главе города. Во-вторых, взял расследование уголовного дела под личный контроль, распорядившись найти и наказать преступников.