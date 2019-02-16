Гастрономический оргазм и волос в торте: о чем пишут ярославцы в книгах жалоб и предложений

В популярных в областном центре кафе и кофейнях, как оказалось, у посетителей по-прежнему востребованы журналы, где можно выразить недовольство или восторг обслуживанием и кухней. Наш корреспондент прошла по заведениям и выписала цитаты из книги жалоб и предложений. Орфография и пунктуация авторов сохранена.

1. ВОК-КАФЕ «МАНЕКИ» (ул. Свободы, 27)

Заявление 1488 (1.09.2018)

«Залетели поужинать в «Вок кафе Манеки». Все очень понравилось, испытали гастрономический оргазм. Особое внимание хочется уделить проницательному, ответственному, уважающему свое дело официанту – Павлу Курицыну. Он является топчиком в данном заведении. Если вы управляющий персоналом в этом заведении, особая просьба не выписывать ему штрафы, а наоборот поощрить джентльмена денежным вознаграждением.

P.S. Для Яны Сергеевны

2. КАФЕ - БАР «SWEET PEPPER» (ул. Кирова, 10)

Заявление 9 (08.12.2018 в 23:01)

Уважаемая администрация заведения! Мы являемся вашими постоянными клиентами и сегодня зашли отметить праздник у вас. Официантка Женя - супер. Кухня – супер. НО ОТ МУЗЫКИ можно сойти с ума! Мозг вытекает и хочется покинуть заведение, но остановило то, что сделали большой заказ! РАНЬШЕ ТАКОГО НЕ БЫЛО!!!

3. БУРГЕРНАЯ «ZAМясо» ( ул. Кирова, 10/25)

1) Официант Юлия во время обслуживания нашего столика позволяла себе делать странные пренебрежительные гримасы, это отметили 3 человека, кроме меня. Еду мне принесли через 36 минут после заказа, аналогичную еду людям тут приносят в течении 15-20 минут. Едва ли я снова приду сюда. (23. 06.2017).

2) Луковые кольца похожи на «мусор» и не съедобны. Гренки слишком промаслены. Очень долгое ожидание приготовления – около 30 минут. В бургере резиновая котлета. ( 24 февраля 2018 года)

3) Пришли с ребенком в ваше заведение хотели насладиться, в итоге официант сказала - « Кашу овсяную на молоке повара сварить не смогут, т.к сейчас не завтрак». На мою просьбу получила отказ. Увы, вечер испорчен. Ребенка вы не смогли накормить. Позор. Да, кафе ваше не детское, но такая элементарная просьба … смешно просто. Будто вечером повара кашу варить не умеют! Позор!

Администратор объяснил другую причину, якобы система чека не дает пробить. Попросила без чека, чтобы утром был пробит. В итоге клиент и его желания тут не учитывают. (03. 08. 2018)

4) Книга отзывов и предложений должна быть прошнурована и пропечатана, в ней должны содержаться адреса и телефоны вышестоящих организаций, а также адреса и телефоны Госторгинспекции. (03.02.2017) Гумнов Сергей Валерьевич.

4) КОФЕЙНЯ-ПИЦЦЕРИЯ «КАПУЦИН» (ул Кирова, 10)

Заявление 3

1) Очень милое и уютное место. Но очень бы хотелось попросить быть внимательнее! 2 раза подряд волос в стакане – это отвратительно! А также над столом вытяжка, с которой почти свисает грязь!!! Неприятненько. Желая вам процветания и конечно же хорошеньких клиентов. (21.12.2018)

2) Сделали заказ бизнес-ланча в 13:15. В 13:50 заказ так и не дождалась. Чай (по просьбе) тоже так и не вынесли. Ответ официанта на все вопросы: « Я один, и я не повар». Спасибо заведению, что оставили голодной. Буду рекомендовать всем, кто желает похудеть, оставили без обеда. ( 27. 12. 2018)

3) Зашли в ваше кафе 04.01.2019г. днем, сели неудачно, от дверей дуло (сквозняк). Решили пересесть и тут началось, сюда нельзя, туда нельзя. А народу почти нет, сели где удобно и нет сквозняков. Кто нас обслуживал откровенно хамила, типо пожалуйста не хотите, уходите. Больше к вам не придем и другим скажем. Официантка при нас еще двух женщин обхамила, и они ушли. ( Шорохова С.Б.).

ОТВЕТ ЗАВЕДЕНИЯ: обслуживала Александра и Анна и бармен, которые хамили.

4) В пустом зале предложили сесть только в одно разрешенное место, где жуткий сквозняк. Другие столы для более больших компаний, которых просто нет. В туалете ужасная грязь, переполнены бачки, на полу лужи. В графике уборки стоит подпись, что уборка была 15 минут назад. При этом официантка дала комментарий, что в сан.узел нет возможности попасть, все время занят. При этом зал пуст и уборку так никто и не сделал. С нетерпением ждем ужин и приветливого отношения. Надеюсь, они будут приятнее первого впечатления. ( 05.01.2018)

5) РЕСТОРАН «TOKIO» (ул. Кирова 10/25)

Заявление 4

1) Пришли компанией посмотреть трансляцию (видео) матча: Россия: Хорватия. Трансляции – НЕ БЫЛО!!! (то, что рекламирует ваше заведение!). Первое время она прерывалась по техническим причинам (объяснения персонала), а потом вообще трансляция была отключена. Безобразие!!! Не можете обеспечить качество трансляции – не рекламируйте! Информацию выложу в интернете! Обслуживание по сравнению с трансляцией хорошее. При заказе (бронировании) столика, просьба в следующий раз предупреждайте, что трансляция – ЗАДНИЦА! (Кулик В.Б.) ( 07.07.2018 в 22:00).

2) Прошу провести разбирательство по поводу хамского отношения со стороны администратора Галины и повара Саодат. Администратор процессами в ресторане НЕ управляет. Проблема заключалась вне качественно приготовленном блюде (сырные шарики), два были горячими, два холодными (как из холодильника). Повар объяснил, что не до конца разогрел их в микроволновке ( ???... и это в ресторане, где блюда готовятся, а не разогреваются). Администратор лишь защищал персонал, не принес каких либо извинений от заведения (повар извинился), другая повариха стояла рядом, вмешиваясь в разговор и откровенно хамила. Претензий к повару, готовившему блюдо нет. Но прошу вас обратить внимание на администратора и повара Саодат. Обучайте персонал адекватно выходить из кризисных ситуаций. (30 августа 2018г) Запатрин Иван Сергеевич.

3) В пятницу вечером очень хочется выпить разливного пива с роллами. Очень разочаровало его отсутствие. Фруктовое и медовое пиво не заменят кружечку светлого. Просим добавить его в меню. После рабочего дня хотелось бы отдохнуть в уютной обстановке, с приглушенным светом, на мягком и удобном диванчике, а не на деревянных скамейках. Очень надеемся, что наши пожелания учтут. ( 26.10.2018).

4) Спасибо большое вашим девочкам!?! ВЫПИШИТЕ ИМ!!! ( 3 ноября 2018).

6) КОНДИТЕРСКАЯ MR.DESERTUS (ул. Андропова, 25/9)

1) Купили печенье с малиной, оказалось все внутри упаковки с плесенью. На вопрос о дате приготовления и сроках годности продавец Голякова Ж.Д. ответить не смогла. Сертификаты на продукцию отсутствует. Сообщу в Роспотребнадзор. ( Овсянникова Т.Е., 02 мая 2014 г.).

2) На первый взгляд очень милое заведение, замечательная атмосфера, но началось все с того, что в зале очень душно. Дальше в глаза бросилась паутина на бра и пыльна картине; а также крошки на диванах. Затем нам принесли чашку со сколом и грязью (шоколад) на ней. А самое ужасное два волоса!!! В торте. Деньги за него с меня не взяли, но впечатление испорчено. В целом очень уютно, доброжелательный персонал, но пожалуйста исправьте все недочеты и недостатки! Надеюсь, что за залом и продукцией и ее качеством будут следить внимательнее. Приду проверю! (23 октября 2016г).

3) 7 января 2016 года мы были посетителями вашего заведения. Вместе с кофе были заказаны 2 эклера, которые оказались с ПЛЕСЕНЬЮ!!! Просим срочно принять меры по нормализации процесса хранения Вашей продукции.

4) Не решайте никаких вопросов – просто закройтесь - будет честнее. Заведение, к сожалению, насмешка над уютными европейскими кафе с их особой культурой и восхитительным кофе. Уважаемые владельцы, сделайте ремонт, научитесь варить кофе и уважать своих клиентов. ( Семья, которая больше сюда не приедет) 1 мая 2016 год.