Фристайлист Станислав Никитин: «Я хотел победить и победил»

Станислав Никитин выиграл домашний этап Кубка Мира, который прошел в Москве на Воробьевых горах. Для спортсмена это победа очень значимая.

- В Америке неделю назад на чемпионате мира у Станислава немного не получилось, - объясняет тренер спортсмена Александр Понгильский. – Он тогда слегка осторожничал, теперь он приобрел необходимую ему уверенность. Станислав и сам счастлив, и я за него очень рад. Спортсмен он отличный и человек хороший. Добрый, отзывчивый, никогда свое мнение не навязывает. Выскажет, что думает, и, если, его поросят, обязательно поможет. Воспитание у парня хорошее.

Семилетнего Станислава в акробатическую секцию на Красном Перекопе в Ярославле привел отец. Игорь Евгеньевич сам занимался когда-то акробатикой, играл в хоккей и посчитал, что сыну, а потом и младшей дочери Любе, занятия спортом в жизни совсем не помешают.

Стас занимался прыжками на дорожке, Люба – спортивной акробатикой.

- Я прыгал, ездил на соревнования по России, а в 13 лет знал, что ребята пошли на фристайл, попали в молодежную команду, и этот вид спорта вошел в олимпийские дисциплины, - рассказывает Станислав. – А я мечтал выступить на Олимпиаде. Поэтому пошел к Игорю Михайловичу Брикману, он вместе с Александром Николаевичем, создавал школу фристайла, и попросился к ним. Сестра тоже за мной отправилась. У нее все хорошо складывалось в спортивной акробатике – выиграла первенство Европы и мира, но тоже манит Олимпиада.

Как признается Станислав, в этот раз он точно знал, что победит.

- Я привез три медали с Кубка мира, все – «бронза», - объясняет он. – Надоело третьим быть. Собрался и показал себя. Чувствовал, что смогу.

Любовь Никитина на московском этапе в соревнованиях среди женщин стала шестой.

- Люба расстроилась, я ее, как мог, успокаивал. Всегда держу кулачки за сестру. Она за меня тоже.

Станиславу Никитину 23 года, он студент факультета физической культуры Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Занимается на кафедре физического воспитания. Возможно, в будущем он станет тренером, но пока об этом не задумывается.

- Мне очень нравится прыгать. Я пока просто спортсмен. И счастлив, что победил, - говорит Станислав.