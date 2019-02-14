Ярославские энергетики МРСК Центра оказали помощь в восстановлении электроснабжения коллегам из Ленэнерго

Сотрудники Ярэнерго выполнили обрезку 221 кроны деревьев и спилили 777 дерева, которые угрожали падением на линии электропередачи, расчистили около четырех гектаров просек ЛЭП.

В середине января в Ленинградской области прошли обильные снегопады, что стало причиной технологических нарушений на электрических сетях региона. Для ликвидации и недопущения новых перебоев в электроснабжении при неблагоприятных погодных условиях на помощь местным энергетикам были направлены бригады из других областей, в том числе Ярославской.

«Выпало много рыхлого снега, до полуметра, по такому очень сложно передвигаться. Мы привезли с собой снегоход, но даже он не везде мог проехать, поэтому в основном ходили на лыжах. В первые дни в снегу по колено осматривали по 40 пролетов ЛЭП. На одну из наших бригад оформили пропуска - они работали в пограничной с Финляндией зоне, - поделился старший мастер Даниловского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Андрей Быков.

В течение двух недель ежедневно ярославские энергетики проводили осмотры линий электропередачи, производили обрезку крон деревьев, склонившихся под тяжестью налипшего снега над линиями электропередачи. В настоящий момент в Ленинградской области продолжает работать одна бригада филиала «Ярэнерго» из Пошехонского района электрических сетей.