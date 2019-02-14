2019-02-14T16:52:42+03:00
Экономика

Ярославские энергетики МРСК Центра оказали помощь в восстановлении электроснабжения коллегам из Ленэнерго

Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» провели аварийно-восстановительные работы в филиале «Выборгские электрические сети» ПАО «Ленэнерго»
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В течение двух недель ежедневно ярославские энергетики проводили осмотры линий электропередачи, производили обрезку крон деревьев, склонившихся под тяжестью налипшего снега над линиями электропередачиВ течение двух недель ежедневно ярославские энергетики проводили осмотры линий электропередачи, производили обрезку крон деревьев, склонившихся под тяжестью налипшего снега над линиями электропередачи
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Сотрудники Ярэнерго выполнили обрезку 221 кроны деревьев и спилили 777 дерева, которые угрожали падением на линии электропередачи, расчистили около четырех гектаров просек ЛЭП.

В середине января в Ленинградской области прошли обильные снегопады, что стало причиной технологических нарушений на электрических сетях региона. Для ликвидации и недопущения новых перебоев в электроснабжении при неблагоприятных погодных условиях на помощь местным энергетикам были направлены бригады из других областей, в том числе Ярославской.

«Выпало много рыхлого снега, до полуметра, по такому очень сложно передвигаться. Мы привезли с собой снегоход, но даже он не везде мог проехать, поэтому в основном ходили на лыжах. В первые дни в снегу по колено осматривали по 40 пролетов ЛЭП. На одну из наших бригад оформили пропуска - они работали в пограничной с Финляндией зоне, - поделился старший мастер Даниловского РЭС филиала ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» Андрей Быков.

В течение двух недель ежедневно ярославские энергетики проводили осмотры линий электропередачи, производили обрезку крон деревьев, склонившихся под тяжестью налипшего снега над линиями электропередачи. В настоящий момент в Ленинградской области продолжает работать одна бригада филиала «Ярэнерго» из Пошехонского района электрических сетей.

В настоящий момент в Ленинградской области продолжает работать одна бригада филиала «Ярэнерго» из Пошехонского района электрических сетей.

В настоящий момент в Ленинградской области продолжает работать одна бригада филиала «Ярэнерго» из Пошехонского района электрических сетей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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