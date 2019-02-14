«Двойнойкэшбэк» вернет до 10% за покупку

Весной прошлого года Промсвязьбанк объявил о начале выпуска новой кредитной карты «Двойной кэшбэк» с максимальным возвратом средств не только за покупки, но и за пополнение. О том, как клиенты банка научились зарабатывать, осуществляя свои обычные ежемесячные траты по этой карте, рассказала наш финансовый эксперт, заместитель управляющего ярославским филиалом банка Татьяна Панова.

- Татьяна, карта оправдала ваши ожидания?

- Когда в марте 2018 года банк выпустил на рынок эту карту, мы понимали, что по конкурентным преимуществам «Двойной кэшбэк» - уникальный продукт, которому и до сих пор нет аналогов. Но у нас любят выражение – «время покажет». То есть, одно дело предполагать, другое дело располагать доказательствами востребованности этой карты. Поэтому сегодня мы уже точно можем сказать, что карта оправдала наши ожидания и стала очень популярна как в Ярославле, так и в других российских регионах.

- Чем оправдана эта популярность?

- Возможностью заработка! Ведь это карта с кэшбэком, то есть возвратом средствза траты и за пополнения карты.Держатели карты могут получать до 10% кэшбэказа покупки в категориях «рестораны, кафе и фаст-фуд», за билеты в кинотеатрах и оплату услуг такси (промокатегории). При этом за все остальные траты по карте кэшбэксоставляет 1%. Такой же возврат средств - 1% вы получите за пополнение карты на любую сумму через банкоматы Промсвязьбанка и через мобильный или интернет-банк как Промсвязьбанка, так и других банков. Максимальный ежемесячный кэшбэк- 2 000 баллов (рублей). Кэшбэк начисляется баллами: за каждые потраченные 100 рублей в промокатегориях - 10 баллов и 1 балл - за остальные траты и за пополнение карты.Перевести баллы в рубли можно в мобильном или интернет-банке ПСБ по курсу 1 балл – 1 рубль.

- То, что касается денег, лучше понимать на примерах…

- Например, за месяц в категории «рестораны, кафе» вы потратили - 7 000 рублей, иполучиликэшбэк700 баллов. На кино и такси израсходовали 1500 рублей, значит,кешбэк составил150баллов. Остальные покупки по вашей карте в других категориях составили 10 000 рублей, следовательно,кэшбэкбудет 100 баллов. Потом вы погасили накопившийся кредитный долг, переведя в интернет-банке со своей зарплатной карты на кредитную 20 000 рублей. За перевод денег заработалиеще 200 баллов.Итого ваши бонусы за месяц составили 1150 баллов, на 4-ый день следующего месяца они будут зачислены на ваш бонусный счет, и их можно будет конвертировать в рубли. Доход составит 1150 рублей.

- Какие ещё условия этой карты должен знать клиент?

- «Двойной кэшбэк» - кредитная карта с лимитом – от 15 000 до 600 000 рублей, её льготный период (грейс-период) – до 55 дней. Если вы погашаете долг в течение этого срока, проценты платить не придется. А вот за рамками грейс-периода действует ставка – 26% годовых. Стоимость годового обслуживания карты составит 990 рублей. Но ее можно компенсировать за счет кэшбэкав течение первого месяца активного пользования картой.

- Татьяна, где можно оформить карту?

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Ярославский филиал, 78-18-01, ул. Республиканская, д. 16,

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офис «Герцена», 78-18-07, пер. Герцена, д. 2,

офис «На Чкалова», 78-18-08, ул. Чкалова, д. 23.

Для удобства клиентов с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 работает телефон «горячей линии» в Ярославле: 66-30-22. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России №3251.

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