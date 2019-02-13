«Ярэнерго» подготовило площадку для строительства нового корпуса онкологической больницы

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» выполнил работы по выносу сетей электроснабжения с территории строительной площадки нового хирургического корпуса онкологической больницы в городе Ярославле.

Чтобы обеспечить возможность строительства, ярославские энергетики «МРСК Центра» в сжатые сроки выполнили реконструкцию трех кабельных линий 6-10 кВ и двух КЛ 0,4 кВ, предназначенных для питания уличного освещения. Общая протяженность перенесенных участков линий электропередачи составила более одного километра. В настоящее время земельный участок освобожден от электроустановок «Ярэнерго» и ограничение по использованию площадки под новое строительство снято.

Это приоритетный проект для здравоохранения региона, средства на обновление которого были выделены из федерального бюджета в рамках государственной программы по развитию здравоохранения. Распоряжение об этом 8 февраля подписал Дмитрий Медведев. Ежегодно в ярославском стационаре получают специализированное лечение около 10 тысяч человек, выполняются более 5 тысяч операций. Новый корпус планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году.