Больше работы - меньше снега

- Дмитрий Вячеславович, кто сейчас отвечает за чистоту в Рыбинске?

- Наше муниципальное предприятие занимается уборкой Рыбинска уже около 30 лет. Сейчас чистоту дорог в городе обеспечивает несколько компаний, но максимальный объем работ по-прежнему выполняем мы, а наши коллеги из частных компаний - это ИП Новиков и ООО «Амарис» - убирают отдаленные районы Рыбинска. ООО «ДЭО» занимается уборкой тротуаров, а ООО «Зеленстрой» - общегородских территорий, то есть парков, скверов и площадей.

Являясь у администрации Рыбинска основным подрядчиком по уборке города, МУП «ДЭС» выполняет эту функцию круглогодично. У нас есть свой парк техники, который включает в себя 8 комбинированных дорожных машин (КДМ), 3 грейдера, 2 лаповых погрузчика, 5 тракторов, 2 бульдозера и т. д. В зимний период у нас задействовано порядка 30 единиц техники, на которых и работает большинство наших сотрудников. Сейчас мы организовали круглосуточное дежурство, так что без выходных и перерывов контролируем, содержим и обслуживаем дороги, вывозим снег.

- Есть ли какие-то особенности у текущего зимнего сезона?

- Вхождение в зиму оказалось затяжным, до второй половины ноября практически не было осадков. Декабрь оказался нормальным и стабильным по уборке и вывозу снега, по расходованию противогололедных материалов, которые мы используем в работе. А вот январь стал месяцем обильных снегопадов. Начиная со 2 и до 31 января ежедневно шел снег. Перерыв был только 10 января. Сгребание, подметание, обработка - в этом режиме мы работали круглосуточно, день за днем. Параллельно шел вывоз снега.

- Недавно один из депутатов муниципалитета Ярославля, рассуждая о проблемах с уборкой областного центра, написал: «Давайте взглянем на соседний город - Рыбинск (население 200 тысяч). Он уж точно не богаче Ярославля, но - вы удивитесь - таких проблем с уборкой там нет. Конечно, город чистят не до асфальта, но значительно лучше Ярославля». Как вам это удается?

- Могу сказать, что мэр Рыбинска Денис Валерьевич Добряков нам не дает ни поблажек, ни покоя. В его практике ежедневные объезды города, постоянный контроль. Такой же подход и у его заместителя по городскому хозяйству Алексея Владимировича Рябченкова. Но мы и сами стараемся максимально задействовать всю свою технику. В январе на уборке снега наша техника просто не останавливалась: когда у водителя заканчивался рабочий день, его место сразу занимал сменщик - и машина вновь выходила на дорогу.

У нас разработаны так называемые «цикличные карты» уборки города: Рыбинск разбит на несколько микрорайонов, и сначала мы убираем второстепенные, а к утру стараемся стянуть все силы в центр города. Это нужно для того, чтобы люди могли комфортно передвигаться по улично-дорожной сети, спокойно добирались на работу. Всегда ставится задача работать так, чтобы к 7 часам утра город был чистым. Конечно, это не каждый день удается, поскольку снег может пойти и в 6 утра.

- Обидно бывает в таких ситуациях?

- Нет смысла обижаться на природу. Просто приходится больше работать.

- Чтобы убирать город, необходима техника. Ее вам хватает?

- Нас очень выручило то, что в 2018 году благодаря поддержке Дениса Валерьевича Добрякова и Муниципального Совета Рыбинска город приобрел для нас комбинированную дорожную машину, которая позволяет обрабатывать дороги в центральной части города не песко-соляной смесью, а специальным твердым антигололедным реагентом «Экороуд». Ранее город сэкономил определенные средства при проведении конкурсов на размещение муниципальных заказов, и эти деньги было решено направить на покупку КДМ для МУП «ДЭС». Это важно, поскольку реагент стоит недешево, а новая машина позволяет точно его дозировать в зависимости от климатических условий - мы тратим реагента ровно столько, сколько нужно.

Кроме того, городу удалось приобрести для нас и второй лаповый снегопогрузчик - так у нас появилась возможность интенсивнее вывозить снег из центра города. Эта работа тоже ведется практически круглосуточно.

Вообще я отмечу, что исполнительная и представительная власти Рыбинска понимают важность существования МУП «ДЭС» как основного подрядчика по уборке города и нацелены на то, чтобы предприятие выживало, качественно выполняя свои задачи.

Директор МУП «ДЭС» Дмитрий Шилов

- Вы привлекаете для уборки города субподрядчиков?

- Нет, стараемся все делать своими силами. Вот разве что для вывоза снега из центра города нанимаем 2 - 3 самосвала. Сейчас за сутки у нас вывозятся примерно 3 тысячи кубометров снега.

- Что кроме реагента «Экороуд» вы применяете в работе?

- Когда на улице небольшой минус, мы обрабатываем дороги рассолом - это минеральная вода, которую мы покупаем в Пошехонье, где есть такая скважина. Это позволяет избавить центральную часть Рыбинска от излишнего засорения песком.

- Мы поняли, что тротуары - не зона ответственности МУП «ДЭС». Но как справляются с их уборкой ООО «ДЭО» и другие ваши коллеги?

- Преобладающую часть работы выполняют мини-тракторы. А в отдаленных частях города, на узких тротуарах, выручает ноу-хау - «мотособаки», то есть мотобуксировщики с отвалами.

- Понятно, что зима для вас - самое сложное время. А какой сезон самый легкий?

- Легких времен года для нас нет. Казалось бы, заканчивается зима - можно передохнуть. Но тут же начинается подготовка города к лету - нужно убрать весь тот песок, который мы высыпали зимой, а заготавливаем мы каждый год на зиму 12 тысяч тонн песко-соляной смеси. Кроме того, мы отвечаем за ливневую канализацию и уже сейчас начинаем ею заниматься, чистить, чтобы во время таяния снега избежать «потопов». Лето - это мойка и подметание дорог, содержание ливневки и начало подготовки к зиме, когда идет закупка необходимых материалов, ремонт техники, стартуют конкурсы… В общем, работа есть всегда.

- Что вы можете сказать о сотрудниках МУП «ДЭС»?

- У нас устоявшийся, крепкий коллектив. Правда, зимой мы привлекаем временных работников - это необходимо потому, что на одной машине во время уборки снега, сменяя друг друга, работают 2 - 3 человека. Но и большинство «временщиков» у нас проверенные, постоянные - они приходят к нам из года в год. К примеру, это работники речного флота, которые работают у нас в период между навигациями: это позволяет им и пополнить семейный бюджет, и попросту не сидеть зимой без дела.

Впрочем, сложности с кадрами есть и у нас. Например, молодежь не хочет учиться работать на грейдерах, а молодые грейдеристы нам нужны.

- Существует ли у вас обратная связь с горожанами?

- Сейчас люди активно пользуются социальными сетями, сайтом «Решаем вместе!», где публикуют свои жалобы и комментарии. Все это внимательно отслеживается и в администрации Рыбинска, и в МУП «ДЭС», - мы стараемся решать вопросы оперативно. Кстати, с коллегами из администрации мы объединились в одной группе WhatsApp, чтобы быстро обмениваться информацией о состоянии дел с уборкой города.

- Наверняка со стороны горожан иногда звучат и несправедливые упреки.

- Бывает, конечно. К примеру, человек забуксовал с утра в своем собственном дворе, настроение у него испортилось, и он пишет, что город в снегу, ничего не чищено… Он просто не задумывается, что у каждого своя зона ответственности. Двор - это территория, которую должна чистить управляющая компания, а не МУП «ДЭС» или ООО «ДЭО», отвечающие за дороги и тротуары. Но нужно ли нам раздражаться по таким поводам? Лучше тратить силы на работу. А в тех же соцсетях мы видим и справедливые оценки - люди ценят, что на наших дорогах нет заторов. И это радует.

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