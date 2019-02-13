От 13 тысяч до 1,5 миллионов: прохожие в Ярославле рассказали видеоблогеру, сколько стоит их одежда

Фокусник, иллюзионист, ведущий праздничных шоу и видеоблогер Артем Сыромятников (он же MARTES) решил узнать, за сколько покупают одежду ярославские модницы и модники. И снял об этом ролик.

- Такие видео снимают в Москве и Санкт-Петербурге. Мы решили узнать, есть ли жители провинции, которые одеваются не хуже, чем в двух столицах? – пояснил Артем.

Оказалось, что лук некоторых жителей областного центра стоит почти целое состояние.

К примеру, на Марьям, которая сказала, что имеет бизнес и зарабатывает сама, были вещи стоимостью 728 тысяч рублей.

- Брюлики – 300 тысяч рублей, шубка недорогая - где-то 200 тысяч, штанишки - 12 тысяч с распродажи, простенький свитерочек Lacoste - 12 тысяч, - демонстрирует она свой гардероб. - Айфончик-десяточка за соточку. Сумочка - за 30 тысяч рублей. Дутики — 15 тысяч, на распродаже купила. Бельишко тысяч 20. Машинка - 1,5 «лямчика».

Ярославна призналась: для того, чтобы жить, «не парясь», ей хватило бы миллион двести в месяц.

- Всегда хотите большего. Не берите шубу за полтинник! Просите за 200! Зарабатывайте 200! – говорит Марьям.

Марьям уверена, что всегда надо стремиться к большему. Фото: скрин с видео Артема Сыромятникова.

Следующим в кадр попал молодой человек Андрей. Его одежда стоит 13 тысяч 100 рублей.

— Куртка — 5 тысяч, на распродаже взял. Кофта – 1200 рублей, футболка — 1200, треники — 1000 рублей, ботинки — 2,5 тысячи, перчатки с рынка — 200 рублей, подштанники – около 2000 стоили, — рассказал он.

Парни тратят на одежду заметно меньше девушек. Фото: скрин с видео Артема Сыромятникова.

Далее Артем побеседовал с Кристиной. Девушка занимается спортивной акробатикой, является мастером спорта. Ее лук стоит 176 тысяч рублей.

— Шапку мне подарили. Она около двух тысяч стоит, - перечисляет девушка. - Куртка из интернет-магазина — семь тысяч, кофта — 2,5 тысячи, штаны — четыре тысячи, угги — пять тысяч. Кольцо — пять тысяч и браслет Pandora — 20 тысяч. Часы — 34 тысячи. Айфон — 93 тысячи, рюкзак - 3,5 тысячи.

В месяц она мечтает получать по 60 тысячах рублей.

Спортсменка Кристина одевается очень неплохо. Фото: скрин с видео Артема Сыромятникова.

Еще один модник на улице, которого Артем в шутку окрестил Конором Макгрегором оценил свой гардероб в 13700 рублей.

- Я под Ирландию кошу - ношу зеленый, белый, оранжевый цвета. Куртка - 7 тысяч, кофта - 1000 или 1200… Рубашка – 1000, ботинки – три тысячи. Кепка с центрального рынка. Она 1200 стоила, я выторговал за 1000 рублей, - поделился он.

А кепка с рынка...Фото: скрин с видео Артема Сыромятникова.

Ну, а дороже всех была одета Анна. Общая стоимость вещей, которые были на девушке, потянула на один миллион 582 тысячи 700 рублей. Одна только шуба обошлась девушке в 900 тысяч, джемпер стоил 7 тысяч рублей, шорты - 25 тысяч, сумка - 150 тысяч рублей, часы - 150 тысяч, колготки - 700 рублей, ботинки - 70 тысяч.

- Покупала в Милане, Париже. Раньше в свой бутик привозили такие дорогостоящие вещи, но сейчас спрос упал в Ярославле, и поэтому таких вещей стали возить меньше, - рассказала Анна.

И в провинции некоторые умудряются выглядеть на миллион, потому что одежда - за миллион. Фото: скрин с видео Артема Сыромятникова.

При этом девушка призналась, что сама она учится, а одевается в основном за счет родителей, у которых свой бизнес. Для жизни (без учета шопинга) Анне нужно в месяц 200 тысяч рублей.