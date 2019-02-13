Дети ярославской «жены террориста» вернулись из Багдада домой

Из Багдада домой вернулись дети жительницы Ярославской области Марины Коноваловой, «жены террориста». Из Москвы, где двух девочек и мальчика обследовали специалисты, вместе с бабушкой они уехали в Любим. Женщина оформила опекунство и будет воспитывать внуков.

- Большое спасибо всем государственным органам, участвовавшим в возвращении наших детей на родину! – заявил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. – Бабушке с дедушкой желаю терпения, а СМИ прошу не вторгаться в личную жизнь семьи.

Напомним, о том, что в лагере для жен и детей террористов обнаружили жительницу Ярославской области с детьми, стало известно в декабре 2017 года. Кроме Марины Коноваловой, в списке найденных были женщины из Москвы, Екатеринбурга, Пензенской и Волгоградской области, Нижневартовска, Тюмени, Башкирии, Дагестана и Чечни.

Сейчас в Багдаде вместе с матерью находится еще один ребенок. Но, поскольку он рожден на территории иностранного государства и не является гражданином РФ, вопрос о его транспортировке еще предстоит решить