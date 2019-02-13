2019-02-13T11:04:55+03:00
Общество

Дети ярославской «жены террориста» вернулись из Багдада домой

Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области рассказал о состоянии детей
Роман Рыжиков
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В 2017 году женщину с детьми обнаружили в палаточном лагере на территории, подконтрольной террористамВ 2017 году женщину с детьми обнаружили в палаточном лагере на территории, подконтрольной террористамФото: Александр КОЦ
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Из Багдада домой вернулись дети жительницы Ярославской области Марины Коноваловой, «жены террориста». Из Москвы, где двух девочек и мальчика обследовали специалисты, вместе с бабушкой они уехали в Любим. Женщина оформила опекунство и будет воспитывать внуков.

- Большое спасибо всем государственным органам, участвовавшим в возвращении наших детей на родину! – заявил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. – Бабушке с дедушкой желаю терпения, а СМИ прошу не вторгаться в личную жизнь семьи.

Напомним, о том, что в лагере для жен и детей террористов обнаружили жительницу Ярославской области с детьми, стало известно в декабре 2017 года. Кроме Марины Коноваловой, в списке найденных были женщины из Москвы, Екатеринбурга, Пензенской и Волгоградской области, Нижневартовска, Тюмени, Башкирии, Дагестана и Чечни.

Сейчас в Багдаде вместе с матерью находится еще один ребенок. Но, поскольку он рожден на территории иностранного государства и не является гражданином РФ, вопрос о его транспортировке еще предстоит решить

ИСТОЧНИК KP.RU

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