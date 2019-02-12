По Ярославлю разлили яд для собак: правда или байки

Ярославские собачники в шоке. По соцсетям разлетелась информация о том, что по всему городу разлили жидкость – настоящий яд для четвероногих. Отличить ее легко – по ярко-розовому цвету.

- Собаке для отравления достаточно понюхать и облизать нос, - предупреждают ярославцы друг друга.

По данным волонтеров, занимающихся помощью бездомным животным, разлитую на снегу опасную жидкость видели на проспекте Ленина, проспекте Октября, улице Республиканской, на Липовой горе, на Нефтестрое, на Автозаводской улице, улице Юности, Которосльной набережной, в Норском и на проспекте Дзержинского.

- Берегите свои хвостики! – предупреждают всех зоозащитники.

Вот так может выглядеть опасная жидкость. Фото: группа "Помощь бездомным животным ZVEROpolice Ярославль"/vk.com

Между тем, мнения ветеринаров по поводу отравы разошлось. Врачи сразу нескольких клиник считают, что это байки, которые, возможно, даже распространяют некоторые ветврачи, чтобы увеличить поток клиентов.

- Когда владельцы собак к нам обращаются с той или иной проблемой, они подозревают, что собака могла что-то не то съесть или понюхать. Но, как правило, потом выясняется, что причина заболевания в другом, - пояснил ветеринарный врач клиники «Канис» Александр Даценко.

О том, что обращений от владельцев пострадавших животных у них не было, сказали и в «Ветеринарной клинике Седова М.Ю.». А вот в клинике «Миллион друзей» считают, что опасность, действительно, существует.

- Разливают лекарство от туберкулеза. Оно приводит к снижению глюкозы в крови собаки, животное может впасть в кому и погибнуть, - сообщила главный ветеринарный врач учреждения Анна Юрасова. - Признаками отравления являются повышение температуры, судороги. Чтобы спасти животное, нужно оперативно обратиться в ветклинику, где собаке померяют температуру, уровень глюкозы в крови и при необходимости введут антидот.

Кому больше верить, решайте сами. Но все ветеринары сходятся в одном - береженного бог бережет, поэтому все-таки надо внимательно следить за тем, чтобы на прогулке собака не нюхала и не лизала подозрительные пятна или предметы. А если животное плохо себя чувствует, нужно обращаться к специалистам, которые установят истинную причину недомогания вашего питомца и назначат адекватное лечение.