Костромской губернатор Ситников собрал в регионе весь цвет лесопромышленников

Прошедшая неделя очевидно показала системность и целенаправленность экономической политики губернатора Ситникова. В регионе, исторически обойденном сколько-нибудь заметным промышленным развитием, анонсирован очередной крупный инвестиционный проект в сфере деревопереработки. Ситников предусмотрительно, как фишки, «расставляет» новые лесоперерабатывающие заводы по всей территории области.

Это стало окончательно ясно, когда произошло анонсирование на прошлой неделе строительства в Костромской области крупнейшего в России завода по производству плит OSB в г. Шарье. Ранее получили развитие заводы Группы «СВЕЗА» - российской компании, являющейся мировым лидером на рынке березовой фанеры, в Костроме и Мантурово. В прошлом году между региональным правительством и лесопромышленной группой компаний Segezha Group (АФК «Система») заключено инвестиционное соглашение о строительстве нового фанерного производства в городе Галич.

Даже короткий взгляд на карту области показывает – предприятия появляются на удалении друг от друга, что позволяет не создавать внутреннюю конкуренцию и полностью обеспечить их сырьём. Таким образом, обеспечено максимальное использование главного богатства самого лесного в центральном федеральном округе края, долгое время поставлявшем за пределы региона только дешевую не переработанную древесину.

Сергей Ситников руководит самой лесообеспеченной областью Центрального федерального округа. Лес занимает 74% территории региона. По запасам древесины Костромская область занимает 6 место в европейской части страны. Всем очевидно, что главное богатство региона – лес – надо использовать максимально эффективно. Но до сих пор комплексно этот вопрос не решался, в том числе, из-за необходимости переработки низкосортной древесины. И Ситников нашел грамотное решение.

Как сообщают СМИ, вопрос о строительстве завода по выпуску плит OSB он впервые поднимал в мае 2013 года на встрече с собственником компании SWISS KRONO Group господином Эрнстом Кайндлем в рамках своей рабочей поездки в Австрию. Как нам известно, тогда решение принято не было, но региональное правительство стало достаточно активно прорабатывать проект. Обсуждались все нюансы обеспечения нового производства сырьевой базой, используемых технологий, площадки, инфраструктуры. Через шесть лет уже наследники и продолжатели дела господина Эрнста Кайндля приняли решение о реализации еще одного проекта SWISS KRONO Group в России. И инвестиционной площадкой стала именно Шарья.

«Существующая площадка предприятия в Шарье позволяет построить завод по сути дела за два года. Здесь есть вся инфраструктура, подготовленный инженерный состав. У меня нет сомнений, что завод будет запущен достаточно быстро, и уже в 2021 году мы увидим первую продукцию. А уже в этом году появятся новые рабочие места, связанные с большой стройкой», – прокомментировал Сергей Ситников региональным СМИ.

По нашим данным процесс реализации проекта уже запущен. «СВИСС КРОНО» приступает к проектированию завода.

Как грамотный руководитель Ситников понимает, что регион должен развиваться равномерно. А это ой как нелегко, когда вверенная тебе область занимает более 60 тысяч квадратных километров, а население чуть более 600 тысяч человек. Вполне обоснованно и правильно он делает ставку на диверсификацию присутствующих в регионе крупнейших российских и международных компаний в сфере глубокой переработки древесины.

Как отмечают эксперты, действующие предприятия и инвестиционные проекты, находящиеся в стадии реализации, представлены с соблюдением экономического и экологического баланса по обеспечению заводов лесосырьевой базой. Расчетная лесосека Костромской области на начало 2019 года составляет более 12 млн кубических метров. Лесозаготовительными кампаниями ежегодно используется не более 42% этого объема.

При этом предусмотрительность Ситникова - особый акцент на лесовосстановлении. Воспроизводство зелёного ресурса становится одним из главных требований к реализации любого проекта в деревопереработке в регионе. В рейтинге по среднегодовым темпам прироста объемов лесовосстановления Костромская область входит в тридцатку лучших в стране.

Галич - отдельная история. Это моногород с градообразующим предприятием – автокрановым заводом. Ситникову удалось не только привести туда такого крупного инвестора и работодателя как Segezha Group, но и убедить федеральные власти придать моногороду статус территории опережающего социально-экономического развития. А это теперь уже совсем другой расклад для бизнеса и, соответственно, будущего всего северо-запада региона.

Инвестор – якорный резидент ТОСЭРа – уже приступил к проектированию завода. Объём инвестиций составит более 8 млрд рублей, к началу 2022 года будет создано порядка 600 новых рабочих мест.

Лесопромышленники региона высоко оценивают перспективы реализации инвестиционных проектов. Появление в Шарье нового современного завода по производству ориентированно-стружечных плит несомненно будет способствовать равномерному экономическому развитию территорий области, даст импульс развитию сопутствующих и смежных производств всего северо-востока.

Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области Андрей Смирнов отмечает, что благодаря твердой позиции губернатора Сергея Ситникова и планомерной работе регионального правительства будет обеспечено максимально эффективное использование лесного фонда области, преимущественная переработка сырья именно на территории региона.

«Реализация таких инвестпроектов является стимулом для развития как экономики отдельного муниципального образования, так и всего региона. Благодаря появлению завода по производству плит OSB станет возможным перерабатывать неликвидную древесину именно в пределах области, увеличить собственные доходы региона и повысить качество жизни людей. Работа с крупными российскими и международными компания позволяет региону эффективно решать вопросы и по лесовосстановлению», – отметил Президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Костромской области Андрей Смирнов.