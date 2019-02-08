ПАО «ТНС энерго Ярославль» продолжает активную работу по взысканию долгов

Согласно действующему российскому законодательству, компания вправе проводить действия по принудительному взысканию задолженности с недобросовестных плательщиков через обращение в суд и получение исполнительных документов в случае, если принимаемые меры для урегулирования споров с должниками в досудебном порядке не приносят положительных результатов. При этом на должника может быть возложена обязанность заплатить не только сумму долга, но и проценты, а также судебные издержки.

В 2018 году суды выдали порядка 9 000 исполнительных документов о взыскании с граждан-потребителей более 56,8 млн рублей задолженности за поставленную электроэнергию, что превышает показатель за аналогичный период 2017 года на 9 млн рублей.

Проведенные мероприятия позволили ПАО «ТНС энерго Ярославль» взыскать с должников-физических лиц в пользу энергосбытовой компании 37, 6 млн рублей задолженности за потребленную электроэнергию. Это на 4 млн рублей больше, чем в 2017 году.

Аналогичная работа проводится и в отношении недобросовестных потребителей-юридических лиц. Так, за прошедший год гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории региона в отношении организаций получено 1 342 исполнительных документа на сумму более 530 млн рублей. При этом задолженность, которую взыскали по вступившим в силу судебным актам, составила 201 млн рублей, что превышает результат 2017 года на 45 млн рублей.

В текущем году работа по взысканию задолженности за поставленную электроэнергию ПАО «ТНС энерго Ярославль» будет продолжена. Так, более 3 тысяч исковых заявлений на сумму 29,7 млн рублей в отношении потребителей-граждан и 423 исковых заявления на сумму 993 млн рублей в отношении потребителей-юридических лиц находятся на рассмотрении в судах.

Также на принудительном исполнении находится более 7 000 исполнительных документов на сумму порядка 50 млн рублей, выданных не только за 2018, но и за другие годы. В отношении недобросовестных должников-организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Ярославской области, находится на принудительном исполнении более 1,4 тыс. исполнительных документов, сумма задолженности по которым составляет 483 млн рублей.

ПАО «ТНС энерго Ярославль» настоятельно рекомендует потребителям – физическим и юридическим лицам, ответственно подходить к своевременной оплате электроэнергии, чтобы избежать неблагоприятных последствий, связанных с принудительным взысканием задолженности.

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Ярославль» – крупнейший поставщик электроэнергии в Ярославской области. Доля компании на региональном рынке электроэнергии составляет 66%. Абонентами компании являются крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы, население города и области. Всего ПАО «ТНС энерго Ярославль» обслуживает порядка 15 тысяч потребителей юридических лиц и около 560 тысяч бытовых абонентов. По итогам 2017 года ПАО «ТНС энерго Ярославль» реализовало 5,00 млрд кВт ч электроэнергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2017 года составил 64,9 млрд кВт ч.