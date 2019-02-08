Новое мобильное приложение «ТНС энерго» для Android

Итогом плодотворной работы за 2018 год стал выпуск обновленной версии мобильного приложения для смартфонов с операционной системой Android.

- Теперь наши клиенты могут решать все вопросы дистанционно со своих смартфонов. В новой версии мобильного приложения стало удобно управлять сразу несколькими лицевыми счетами, общаться и передавать документы, следить за статусом обращения, оплачивать счета непосредственно в приложении. Страницы и навигация приложения теперь максимально просты и понятны. Для пользователей сделаны различные подсказки, - отметил заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» по развитию Алексей Ситдиков.

Напоминаем, что благодаря мобильному приложению «ТНС энерго» потребители прямо с телефона в онлайн режиме могут:

• управлять несколькими счетами из одного приложения;

• решать все вопросы дистанционно со специалистами компании;

• подключить услугу «Электронная квитанция» или изменить адрес ее доставки;

• скачивать квитанции за предыдущие периоды;

• передавать показания электросчетчика;

• оплачивать счета за электроэнергию;

• отслеживать изменения по своему лицевому счету и видеть всю историю платежей.

- Клиенты, которые уже зарегистрированы в «Личном кабинете» на сайте энергосбытовой компании, имеют доступ к новой версии мобильного приложения со старым логином и паролем. Для остальных клиентов не составит никаких сложностей пройти процедуру регистрации на сайте, указав номер лицевого счета и сумму любого платежа за последние четыре месяца. Рекомендуем подключаться в новой версии приложения и оценить все преимущества, - отмечает начальник управления развития информационных технологий ПАО «ТНС энерго Ярославль» Игорь Любимов.

Пользователям, зарегистрировавшимся в мобильном приложении, автоматически предоставляется доступ к «Личному кабинету» на сайте гарантирующего поставщика.

Узнать больше о новом мобильном приложении «ТНС энерго» — ссылка на страницу приложения

https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.tns.tnsmobile&hl=ru

Справка о компании:

ПАО «ТНС энерго Ярославль» – крупнейший поставщик электроэнергии в Ярославской области. Доля компании на региональном рынке электроэнергии составляет 66%. Абонентами компании являются крупные промышленные предприятия, организации среднего и малого бизнеса, учреждения бюджетной сферы, население города и области. Всего ПАО «ТНС энерго Ярославль» обслуживает порядка 15 тысяч потребителей юридических лиц и более 590 тысяч бытовых абонентов. По итогам 2018 года ПАО «ТНС энерго Ярославль» реализовало 5,00 млрд кВт ч электроэнергии.

ПАО ГК «ТНС энерго» является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Воронежская область), АО «ТНС энерго Карелия» (Республика Карелия), ПАО «ТНС энерго Кубань» (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Республика Марий Эл), ПАО «ТНС энерго НН» (Нижегородская область), АО «ТНС энерго Тула» (Тульская область), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (Ростовская область), ПАО «ТНС энерго Ярославль» (Ярославская область), ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (Новгородская область) и ООО «ТНС энерго Пенза» (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний «ТНС энерго» по итогам 2018 года составил 64,9 млрд кВт ч.