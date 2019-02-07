Автопарк городского предприятия «САЖХ» пополнили пять единиц специальной техники.

Дорожно-комбинированная, подметально-вакуумная и погрузочная универсальная машины, а также два прицепа-заливщика швов переданы в Иваново безвозмездно по договоренности главы региона Станислава Воскресенского с московским правительством. Вся техника 2011-2012 годов выпуска, с пробегом, но в хорошем состоянии. Машины, предназначенные для работы в зимний период, уже вышли на уборку улиц города.

Как отметил Владимир Шарыпов, поступивший в «САЖХ» ленточный погрузчик способен за три минуты заполнить снегом самосвал: «Если раньше полный цикл уборки, например, Большой Воробьевской улицы вместе с вывозом снега занимал 8 дней, то теперь это 2-3 дня». По словам директора спецавтобазы Алексея Сахарова, производительность погрузчика позволяет вывозить более 1300 кубометров за смену, с ним работает 14 большегрузных самосвалов.

Напомним, активное обновление парка спецтехники началось в прошлом году: за счет городского бюджета было приобретено одиннадцать единиц коммунальной техники. По поручению главы региона на приобретение спецтехники из областного бюджета направлено еще 50 млн рублей. Часть средств уже расторговано: на днях ожидается поступление экскаватора-погрузчика 3 в 1, к концу месяца – двух комбинированных дорожных машин.

«Если крупные улицы сейчас удается вычищать достаточно оперативно, то с уборкой межквартальных дорог и особенно тротуаров проблемы все еще есть, - отметил Владимир Шарыпов. - Будем продолжать закупку новой техники, порядка пяти закупаем к весне, в основном это тротуарная техника и пылесосы. Ведь, если вспомнить, еще два года назад в городе вообще не было тротуарной техники». В работе находятся конкурсные процедуры на приобретение пяти единиц спецтехники для работы в летнее время: двух пылесосов, катка и бульдозера.

В рамках выездного совещания обсуждалась и необходимость создания специальной схемы работы при интенсивных снегопадах. После прошлогоднего опыта борьбы с крупным снегопадом, схема уборки была частично оптимизирована. В первую очередь расчищаются магистрали, затем ведется равномерная работа по расширению проезжей части, техника переходит на межквартальные дороги и в частный сектор.

По словам мэра, в настоящее время обсуждается уход от заявочного способа уборки по частному сектору, концентрирование техники для быстрой расчистки спальных районов, а также формирование подробных планов уборки межквартальных дорог.

Процесс уборки, по мнению Владимира Шарыпова, должен сопровождаться постоянным информированием жителей: «Чтобы люди понимали, что сегодня техника брошена на одни районы, затем будет направлена в другие». При этом планируется комплексная уборка межквартальных дорог, включающая и проезжую часть, и тротуары.