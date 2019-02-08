2019-02-08T12:13:52+03:00
Происшествия

В Ярославле сотрудники ДПС жестоко избили задержанного прямо в отделении

Полиция и Следственный комитет начали проверку по этому факту
Екатерина ЛЕЩЕНКОВАРоман Рыжиков
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Гаишники избивают мужчину в Ярославле. Фото: скрин с видео, предоставленного группой "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".Гаишники избивают мужчину в Ярославле. Фото: скрин с видео, предоставленного группой "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте".
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В редакцию «КП»-Ярославль прислали видео, на котором люди в форме ДПС избивают мужчину и силой удерживают его на полу. При первом взгляде на жуткие кадры в глубине души надеешься, что это постановка или какой-то розыгрыш.

Два человека в зеленых жилетах с надписью «ДПС» и один в форме сотрудника ГИБДД повалили мужчину на пол. Тот, что без жилета, просто встал на вытянутую ногу жертвы и таким образом прижал ее к полу. Другой гаишник повторил тоже самое со второй ногой пострадавшего. Отчетливо слышны крики полицейских: «Руку! Не понял что ли, уважаемый?».

Увы, оказалось, что люди в форме – настоящие сотрудники правоохранительных органов. По предварительной информации, мужчину, которого они избивают, задержали за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Редакция связалась с супругой пострадавшего от произвола мужчины - Аленой. Женщина рассказала свою версию произошедшего.

- В ночь на 6 февраля моего мужа остановили сотрудники ДПС и повезли в ГИБДД на улице Журавлева, - объясняет она. – У мужа диабет, и в отделение ему привезли инсулин. Когда он подошел к друзьям, чтобы забрать укол, полицейские напали на него, видимо, решив, что тот пытается сбежать.

Как только мужчина освободился из отделения, он отправился в травмпункт, где врачи зафиксировали полученные им травмы. И уже с документом от медиков пострадавший пошел в полицию.

Сейчас УМВД и СУ СК РФ по Ярославской области начали проверки по факту случившегося.

Редакции стало известно, что мужчина признает, что он был в состоянии алкогольного опьянения, но считает, что избивать его полицейские не имели права. Он обвиняет правоохранителей в превышении полномочий.

Гаишники избили мужчину в Ярославле. Видео предоставлено группой "Жесть Ярославль" в "ВКонтакте"..

ИСТОЧНИК KP.RU

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