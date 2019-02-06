2019-02-07T09:30:24+03:00
Иваново

После введения штрафных санкций собственники нежилых зданий в Иванове активно взялись за очистку крыш от наледи

Собственники не дожидаются второго прихода инспектора и принимаются за работу
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В управления муниципального контроля напомнили, что чистить крыши нужно не только сбивая сосульки, но и их ледяную основуВ управления муниципального контроля напомнили, что чистить крыши нужно не только сбивая сосульки, но и их ледяную основуФото: Константин НАГОВИЦЫН
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В период обильных снегопадов в мэрии уделяют особое внимание вопросу соблюдения правил благоустройства и безопасности граждан. В ежедневном режиме инспекторы Администрации города Иванова проводят проверки на наличие наледи на крышах нежилых зданий. Как сообщил начальник городского управления муниципального контроля Дмитрий Истомин, за минувший месяц выявлено 96 нарушений.

- Всего на сегодняшний день составлено 8 протоколов об административном правонарушении, которые направлены на рассмотрение Административной комиссии города Иванова. В большинстве случаев собственники все же не дожидаются повторного прихода инспекторов и оперативно убирают ледяные наросты. После проведенных проверок с начала года были очищены от наледи крыши 84 зданий, - пояснил Дмитрий Истомин.

С 1 января 2019 года муниципальные власти наделены полномочиями наказывать нарушителей в сфере благоустройства. Согласно ч.1 ст. 6.21 Закона Ивановской области № 11-ОЗ, владельцы нежилых зданий, которые не убирают наледь с крыш, могут быть привлечены к административной ответственности с наложением штрафа до 120 тысяч рублей для юридических лиц.

Проверки по соблюдению требований закона специалистами мэрии проводятся согласно установленному графику, как на центральных, так и на периферийных улицах областного центра. Охватить инспекторы пытаются максимальное количество улиц и нежилых объектов. Только на этой неделе осмотрены нежилые здания, расположенные на проспекте Ленина, улицах Громобоя, Ташкентская, Свободы, Победы, Жарова, Сарментовой, Воронина. Кроме того, мероприятия по пресечению нарушений по фактам наличия снега и наледи на кровлях торговых центров, магазинов, баров, объектов общепита регулярно проводятся по жалобам жителей.

В управления муниципального контроля напомнили, что чистить крыши нужно не только сбивая сосульки, но и их ледяную основу, т.к. при оттепели она может представлять серьезную опасность для прохожих. Меры по очистке крыш собственниками должны приниматься своевременно, непосредственно в ходе работы должна быть обеспечена безопасность окружающих, а сброшенный снег должен быть вывезен в кратчайшие сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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