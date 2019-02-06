Переход на цифровое телевидение в Ярославле: как не увидеть «черный экран»

До отключения в Ярославской области аналогового телевидения остаются считанные дни, а еще далеко не все готовы к изменениям. Более того, многие не понимают, что такое «цифра» и с чем ее едят. Давайте разбираться.

Что за зверь такой, мультиплекс?

Главное отличие «цифры» от «аналога» для телезрителя –качество картинки и звука. Перейдя на новый сигнал, мы перестанем стучать по ящику и шевелить антенну, чтобы избавиться от помех.

Технически цифровое телевидение отличается от аналогового тем, что в аналоговом один канал занимает одну частоту, в то время как в цифровом на одной частоте можно передать сразу несколько каналов. Это называется мультиплекс.

Что нужно делать?

Все мы с детства знаем поговорку: готовь сани летом, а телегу - зимой. К переходу на цифровое телевидение тоже нужно подготовиться заранее. Особенно, если у вас старый телевизор, и он не поддерживает стандарт вещания DVB-T2. Покупать новый совсем не обязательно. Достаточно будет приобрести цифровую приставку - декодер и подключить ее к своему старенькому «ящику».

Заветную коробочку можно найти в крупных сетях, например, «М.Видео» и «Эльдорадо», в Ярославле по цене от 990 рублей. Продавцы планируют обеспечить жителей региона необходимым оборудованием, поэтому закупили широкий ассортимент и специально были снизили цены. Цифровые приставки можно купить, придя в один из 11 магазинов сети или заказав онлайн самовывозом или с доставкой на дом.

Поэтому, если не хотите 11 февраля проснуться и увидеть черный экран вместо любимой передачи, стоит заняться делом уже сейчас.

Что еще может приставка

Большинство приставок кроме своей основной функции, умеют воспроизводить видео, музыку и фото с флешки, могут записывать на нее программы с телевизора.

Модели отличаются друг от друга мощностью, наличием кнопок управления и дополнительных опций, количеством разъёмов.

Кстати, о кнопках. Важно, чтобы пульт дистанционного управления был вам удобен. Теперь каналы будем переключать им.

Кто поможет во всем разобраться?

На самом деле, если вы будете пользоваться инструкциями, то без труда справитесь с переходом на новый формат. Но, если помощь вам все-таки требуется, вы можете обратиться за ней к волонтерам. Заявку можно оставить по номеру 8 (800) 220-20-02.

Важно: это абсолютно бесплатно. Ни волонтер, ни соцработник не имеют права брать с вас деньги ни за какие услуги. Настоящие помощники не придут к вам до тех пор, пока вы сами этого не захотите. Так что, если к вам постучали и предложили подключиться, знайте: это могут быть мошенники.

Официально

- Мы мониторим спрос на приставки в Ярославской области и планируем обеспечить достаточное количество оборудования по доступным ценам как на этапе отключения аналогового вещания 11 февраля, так и в период открытия дачного сезона, - заявил коммерческий директор Группы «М.Видео-Эльдорадо» Олег Муравьев.

- Наша задача - чтобы каждый гражданин, даже в самых отдаленных населенных пунктах, без проблем смог приобрести необходимое оборудование - рассказал директор регионального департамента информатизации и связи Ярославской области Александр Догадин.- Правительство области активно работает над комфортным переходом для всех жителей области на цифровое эфирное телевещание.

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