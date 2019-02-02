2019-02-02T19:10:05+03:00
Кострома

ОНФ в Костроме: мусор стали убирать хорошо

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«Мусорная» реформа в регионе постепенно приживается.«Мусорная» реформа в регионе постепенно приживается.
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Сегодня большая команда представителей организации «Молодёжка ОНФ», журналистов, общественников, жителей Костромы и корреспондент «КП в Ярославле» лично убедились, что «мусорная» реформа в регионе постепенно приживается. Первый месяц действия новой системы показал, что проблемы есть, но каждую из них можно решить.

Целью команды «ОНФ» было проверить, решаются ли проблемы костромичей, которые в последнее время обращались к ним на горячую линию. Одно из сообщений поступило от жителя дома №23 по ул.Мясницкой. По словам костромича, большие неудобства - особенно летом - создаёт контейнерная площадка, которая находится прямо под окнами. Мы пришли в этот двор и убедились - между контейнерами и домом действительно не больше 10 метров. Проблему может решить управляющая компания совместно с городской администрацией, и этот вопрос обязательно будет рассмотрен.

Жители признали, что регоператор стал дисциплинированнее

Жители признали, что регоператор стал дисциплинированнее

Что касается чистоты, то жители, с которыми нам удалось пообщаться в ходе рейда, признали, что регоператор стал дисциплинированнее. Пожаловаться не на что: мусор из дворов вывозится исправно, вокруг контейнеров завалов нет.

Представители общественности сьездили на мусоросортировочный завод и своими глазами увидели, что происходит с каждым пакетом, отправленным в контейнер. Масштабы этой работы поразили горожан.

По итогам работы в Костроме активисты ОНФ рекомендовали региональному оператору открыть горячую линию для костромичей и отвечать на вопросы жителей. Чем больше вопросов получают профессиональные и компетентные ответы, тем меньше домыслов и слухов.

Региональному оператору рекомендовали открыть горячую линию для костромичей и отвечать на вопросы жителей.

Региональному оператору рекомендовали открыть горячую линию для костромичей и отвечать на вопросы жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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