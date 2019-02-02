Нечищеный Ярославль: пешеходы пытаются пробраться по тротуарам, а скорые застревают во дворах

Ярославль не может очиститься от выпавшего за последнюю неделю снега. Вернее, его не могут очистить. Властям более-менее удалось привести в порядок главные дороги. Но шаг в сторону - и можно провалиться в сугроб. В соцсетях ярославцы жалуются на нечищеные дворы и тротуары.

- Пыталась дойти сегодня от Протезного предприятия до Автовокзала. По такому пешеходнику можно ноги переломать! - выложила в группу «Жесть Ярославль» в «ВКонтакте» видео Елена Бабий. На кадрах видно тротуар, снег на котором не убран, а лишь в середине перемешан ногами пешеходов.

- По такой дорожке можно мышцы ног накачать и сердце укрепить. Власти заботятся всего лишь о нашем здоровье, - иронизируют в комментариях.

Люди пишут, что аналогичная ситуация везде, даже в центре.

- Вчера только при мне двое упали пока перелезали, - рассказали очевидцы про ситуацию у Гиганта.

У Гиганта снежная каша и лужи. Фото: Наталья Андреева.

А уж про дворы и вообще речи нет. Днем 2 февраля у дома №6 по улице Большая Техническая застряла скорая помощь, приехавшая по вызову к женщине-колясочнице. Родным и соседям пришлось толкать ее руками до подъезда.

После такого ярославцы теперь с ужасом ждут весны.

- Там поплывём ... После таких снегов, - пишут пользователи соцсетей.

Мэр Ярославля Владимир Волков в программе «Диалоги» на «Городском телеканале» заявил, что запланирована покупка малогабаритной техники для очистки тротуаров, так как с помощью одних дворников с последствиями снегопадов не справиться.

Пока же ярославцы видят один выход - самим чистить снег хотя бы у подъездов, а на управляющие компании и дорожников подавать иски в суд.

Напомним, 1 февраля съехавший с крыши снег в Ярославле травмировал женщину. Она попала в реанимацию.