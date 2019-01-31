2019-01-31T16:13:55+03:00
Общество

В ярославском транспорте появятся кассы и тахографы

Новые требования закона могут привести к подорожанию проезда
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В ярославском транспорте могут появиться кассы, а вслед за этим подорожать проезд.В ярославском транспорте могут появиться кассы, а вслед за этим подорожать проезд.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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30 января в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля прошло совещание с городскими транспортниками. Темой встречи стали грядущие изменения требований к перевозчикам, которые выдвигают федеральные законодатели.

Первое из них вступает в силу уже с 1 марта. С этой даты абсолютно все пассажирские перевозки должны быть лицензированы. Как объяснили в мэрии города, для общественного транспорта это не является чем-то новым. И городской транспорт, и маршрутки уже давно имеют лицензии. В первую очередь, изменения затронут перевозчиков, которые работают по заказам или обслуживают определенные организации.

— Лицензирование не требуется только для автобусов государственных служб, а также для перевозок по территориям предприятий, например, на больших заводах или карьерах. Если служебный автобус организации собирает сотрудников по городу и привозит их на место работы, то с 1 марта такому автобусу потребуется лицензия, — пояснил начальник управления городского пассажирского транспорта ДГХ Сергей Волканевский.

Оформлять лицензию потребуется и экскурсионным автобусам, в том числе тем, которые используются для перевозок детей, и даже микроавтобусам, имеющим восемь или немногим более пассажирских мест.

Перевозчики, работающие в этой сферы уже заявили, что нововведение может привести к сокращению тех, кто оказывает такие услуги. Вести необходимую документацию, организовывать предрейсовые и послерейсовые медосмотры водителей, выполнять другие требования, которые подразумевает наличие лицензии, готовы не все. А оставшиеся транспортники, скорее всего, повысят плату за свои услуги.

Кроме того, несмотря на то, что маршруточники имеют бессрочные лицензии, совсем незаметно для них нововведение тоже не пройдет.

- С нас требуют заменить бланки лицензий, вписать в них все автобусы, всех водителей. Помимо траты времени и сил за переоформление придется еще и заплатить 8 тысяч рублей, - рассказал нам один из ярославских маршруточников.

Но еще более затратным для ярославских транспортников станет другое ноу-хау, которое должно вступить в силу с 1 июля. Это опять же федеральное распоряжение - требующее оснастить весь транспорт, который задействован в пассажирских перевозках, тахографами (устройствами, предназначенными для регистрации скорости, режима труда и отдыха водителей) и контрольно-кассовыми аппаратами. Вот по поводу этого у перевозчиков, действительно, много вопросов.

- По правилам, через каждые два часа работы водителю положен перерыв в течение 15 минут. Тахограф это будет отслеживать. А что делать, если автобус еще не доехал до стоянки. Например, стоит в пробке. А тут пришло время перерыва. Как поступать в таком случае? – недоумевают владельцы маршруток.

Не совсем понятно перевозчикам и как будет работать в автобусах касса.

- У нас нет розеток, куда можно воткнуть провод. Поэтому это, скорее всего, будет онлайн-касса – переносной прибор, который будет подключен к Интернету. Но вай-фай у нас работает не везде. Что делать, если Интернет отключится? – задают вопросы маршруточники.

Более того, все эти технические новинки, по предварительным подсчетам транспортников, потребуют расходов – до 100 тысяч рублей на каждый автобус. А это неизбежно повлечет подорожание проезда. Маршруточники не скрывают, что обсуждение этого вопроса сейчас активно идет в их среде.

Свои вопросы ярославские перевозчики уже отправили в Российский автотранспортный союз. Ответа пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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