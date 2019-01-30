Сегежа групп: новость о создании в Галиче территории опережающего развития стала для нас сигналом к действию

Запуск первой очереди Галичского фанерного комбината в Костромской области должен состояться уже в 2021 году. Об этом заявили представители группы компаний Segezha Group сразу после того, как стало известно, что моногород получил статус территории опережающего развития.

Решение о присвоении Галичу статуса территории опережающего развития (ТОР) было принято после встречи губернатора Костромской области Сергея Ситникова с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко.

«Якорным» инвестиционным проектом территории заявлено создание в Галиче крупного фанерного комбината группой компаний Segezha Group. Проект в регионе внесен в перечень приоритетных.

Создание в Галиче ТОР с установлением льгот для инвесторов в Segezha Group назвали сигналом к действию.

«Механизм ТОР, в нашем, случае является одной из наиболее эффективных стимулирующих мер, и новость о том, что государство поддержало наш проект является для компании сигналом к действию», - прокомментировала член правления, Советник президента Segezha Group Мария Василькова.

Под строительство нового завода инвестору уже согласовано предоставление в аренду площадки общей площадью 37,5 га. По словам руководителя дирекции по взаимодействию с органами государственной власти Segezha Group Николая Иванова, запуск первой очереди Галичского фанерного комбината должен состояться уже в 2021 году.

«Все процессы по проектированию и согласованию инвестпроекта находятся в завершающей стадии. Костромская область оказывает компании наибольшее встречное движение. Губернатором Сергеем Ситниковым поставлена задача профильным департаментам, отвечающим за экономику и лесопромышленный комплекс, по сопровождению проекта от начала строительства до запуска производства», - рассказал руководитель дирекции по связям с государственными органами Segezha Group Николай Иванов.

Объем вложений в проект превышает 8 млрд рублей. С выходом предприятия на производственные мощности здесь будут выпускать порядка 130 тысяч кубометров большеформатной премиальной фанеры.

По словам президента регионального союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрея Смирнова, запуск крупного производства станет мощным стимулом развития всей лесозаготовки Костромской области. В настоящее время, подчеркнул собеседник, из-за удаленности действующих производств – в Костроме Мантурове и Кадые – есть проблема с переработкой фанерного сырья, изготовленного в Солигаличе, Чухломе, Судае и др. Запуск Галичского комбината снимет этот вопрос с повестки дня.

«Сегодня на территории Костромской области сырья для фанерного производства производится в 1,5 раза больше, чем действующие фанерные производства могут переработать. Появление в Галиче предприятия переработки фанерного сырья в виде инвестиционного проекта Segezha Group даёт возможность наиболее полно перерабатывать производящийся на территории области фанерный кряж, не вывозя его за рубеж. Глубокая переработка древесного сырья на территории региона, выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью – это новый уровень развития Галича и всего региона», - отметил Андрей Смирнов.

Для обеспечения нового производства сырьем департаментом лесного хозяйства Костромской области предусмотрены лесные участки с общим ежегодным объемом заготовки древесины 1,5 млн кубометров. По словам лесопромышленника Андрея Смирнова, сегодня в регионе без ущерба для природы можно заготавливать ежегодно 11,5 млн куб.м. леса.

Инвестиционный проект предусматривает требование по 100% лесовосстановлению лесных участков, где проведена сплошная рубка. При выходе производства на полную мощность предусмотрено лесовосстановление на площади около 8,5 млн га.

В рейтинге регионов по среднегодовым темпам прироста объемов лесовосстановления (с 2008 по 2017 годы) Костромская область входит в тридцатку лучших.