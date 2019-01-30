2019-01-30T17:14:58+03:00
Происшествия

По факту смерти 8-летней девочки от менингита в Ярославле завели уголовное дело на врачей

По версии следствия, медики поставили ребенку неверный диагноз
Роман Рыжиков
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Врачи отправили ребенка домой с "артритом". Вечером этого же дня 8-летняя школьница умерла от менингитаВрачи отправили ребенка домой с "артритом". Вечером этого же дня 8-летняя школьница умерла от менингитаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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На врачей, которые могут быть виноваты в смерти 8-летней девочки в Ярославле, завели уголовное дело. Напомним, ребенок умер от менингита 1 января, после того как медики поставили школьнице неверный диагноз и отправили на домашнее лечение.

Вечером 30 декабря девочка начала жаловаться на боль в левом бедре. Ночью у ребенка была высокая температура, которую родители попытались сбить жаропонижающим. Весь день 31 декабря у девочки сильно болела нога, а утром после новогодней ночи снова поднялась температура. На «скорой» школьницу увезли в областную детскую клиническую больницу. Врачи поставили диагноз: артрит. Пока ребенок был в больнице, у нее появилась сыпь в паху и в области подмышечных впадин. Однако, медики не стали госпитализировать маленькую пациентку и отправили семью домой…

Вечером того же дня, 1 января, девочку на «скорой» доставили в ту же больницу в тяжелом состоянии. На этот раз врачи поставили диагноз: менингококковая инфекция, менингококцемия генерализованной формы. Спустя пять минут у ребенка остановилось кровообращение, а еще через полчаса после неувенчавшихся успехом реанимационных мероприятий, доктора констатировали смерть.

Девочка училась в первом классе школы № 10. Когда родители остальных учеников узнали о трагедии, забили панику: дети контактировали с больным ребенком во время новогодних елок, в столовой, да и просто в коридорах. А на карантин закрыли только один 1 «Б» класс, где училась погибшая.Но директор учебного заведения заверил, здание школы исследовали специалисты.

Сейчас следователи собирают все доказательства и ищут виновных. Назначена комиссионная судмедэкспертиза. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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