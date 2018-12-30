Удастся ли ярославцам решить проблему с «зеленым маслом»?

28 ноября 2018 года Постановлением регионального правительства была утверждена Концепция новой экологической политики. В качестве одного из ключевых векторов экологического развития в документе определена ликвидация объекта накопленного вреда – «зеленого масла» на территории бывшего сажевого завода в Ярославле.

Мы вновь решили вернуться к этой важной для ярославцев теме и обсудить с экспертами, знающими о проблеме не понаслышке, каковы пути ее решения.

Наши эксперты:

первый заместитель генерального директора ФГБУ «Гидроспецгеология», заслуженный геолог России, лауреат премий Совета министров СССР и Правительства РФ, к.т.н. Марк Глинский;

директор Центра мониторинга состояния недр предприятий госкорпорации «Росатом» (ФГБУ «Гидроспецгеология») Андрей Глаголев;

профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой органической химии химического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Михаил Кузнецов;

член Общественной палаты Ярославской области, к.б.н. Елена Анашкина.

ОЧИСТИТЬ ГРУНТ НА МЕСТЕ

Елена Анашкина

- Елена Николаевна, занимались ли вы проблемой «зеленого масла»?

- Поскольку моя профессиональная деятельность связана с экологией, с проблемой «зеленого масла» я знакома давно. Более того, работая в департаменте охраны окружающей среды и природопользования, я принимала участие в ее решении. 2017 год был объявлен нашим Президентом Годом экологии. В то время департаментом руководил Ю.В.Фирсов, по образованию военный химик, и когда он знакомился с экологическими проблемами Ярославской области, то сразу обратил внимание на необходимость принятия срочных мер по ликвидации такого опасного объекта, как «зеленое масло». Не скрою, мы очень надеялись в Год экологии получить федеральную поддержку для решения этой проблемы. И уж как минимум − использовать все возможности для того, чтобы заявить о ней на федеральном уровне. Естественно, что для начала нужно было определить масштабы загрязнения территории и характер самого загрязнения, поскольку комплексные исследования проводились на территории бывшего сажевого завода более 20 лет назад силами Александровской экспедиции ФГБУ «Гидроспецгеология». Нам не просто удалось найти эту организацию, которая, кстати, уже 80 лет является ведущим в стране ведомством в своей отрасли, но и заручиться поддержкой, получив предварительное согласие на проведение новых изысканий.

Была составлена «дорожная карта» мероприятий, предшествующих включению объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде с целью получения федерального финансирования, составлена смета расходов. В разработке этих документов, кроме ФГБУ «Гидроспецгеология», приняли участие НПО «Кадастр» и Институт биологии внутренних вод им. И.Д.Папанина. К сожалению, в Год экологии в областном бюджете так и не нашлось средств для проведения комплексных изысканий, а это одно из необходимых условий для разработки проекта и подачи комплекта документов в Минприроды РФ.

Наряду с этим была проведена большая работа по поиску технологического решения для ликвидации данной проблемы. С этой целью департамент регулярно организовывал встречи с заинтересованными организациями, готовыми предложить технологию для ликвидации этого загрязнения. Поскольку проект этот довольно масштабный и дорогостоящий, поначалу на конкурс поступает много заявок, но как только претенденты получают в свое распоряжение необходимые вводные данные и понимают, с чем придется иметь дело, их поток тут же иссякает. Дело в том, что существовавшие ранее технологии предполагали выемку грунта с его последующей обработкой и обезвреживанием. В нашем случае такая технология категорически неприменима, поскольку мы имеем проникновение опасных химических веществ на глубину более 60 м, а сама площадка находится в 100 м от Волги. При проведении подобных работ неизбежно произойдет обрушение загрязненного грунта в воду и попадание туда опасных веществ, что чревато уже экологической катастрофой федерального значения. Именно по причине отсутствия технологии проблема «зеленого масла» не решалась десятилетиями.

Нам удалось найти совместное российско-финское предприятие АО «Северная Столица», которое как раз занимается поиском инновационных зарубежных технологий и их продвижением на российском рынке. Учитывая масштабность и важность проблемы, специально для нашего региона была найдена уникальная технология, которая уже много лет успешно применяется за рубежом для решения подобных задач. Ее применение не предполагает выемку грунта, а очищает его именно «на месте».

К слову, в нашей стране существует множество объектов, очистить которые можно только с помощью подобной технологии − это и многочисленные полуразрушенные, но еще работающие химические заводы, и объекты инфраструктуры РЖД,

ПРИРОДНЫЙ ФИЛЬТР ИСЧЕРПАЛ РЕСУРС

Марк Глинский

− Марк Львович, более 20 лет назад ваши коллеги проводили на территории бывшего сажевого завода гидрогеологические изыскания. Сохранила ли эта экологическая проблема свою актуальность и насколько эти вещества опасны для окружающей среды и человека?

- Водовмещающие горные породы являются естественным фильтром, очищающим подземные воды, поступающие с подземным потоком в скважины, колодцы, реки и водоемы. Однако каждый фильтр имеет определенный срок годности, он определяется его физико-химическими свойствами, а также химическим составом загрязнения. Появление загрязнения на участках выхода грунтовых вод на поверхность, а также в реках и водоемах свидетельствует о том, что природный фильтр износился – исчерпал свои возможности. Таким образом, загрязнение грунтов и грунтовых вод является опасной для человека реалией конца XX – начала XXI века и перед нами стоит проблема обеспечения гидрогеологической безопасности нашей жизнедеятельности. Решение этой проблемы подразумевает локализацию источников загрязнения грунтовых вод на месте или (при возможности) их полную ликвидацию.

Если говорить о территории бывшего сажевого завода, то, судя по материалам исследований, выполненных ФГБУ «Гидроспецгеология» в 2000 году, источник загрязнения грунтовых вод и грунтов «зеленым маслом» является весьма объемным, что может привести в перспективе (если не решать проблему) к выходу загрязнения в р. Волгу в течение десятков лет. По имеющимся данным «зеленое масло» является канцерогеном, т.е. чрезвычайно опасной для человека химической субстанцией. Учитывая, что источник поступления «зеленого масла» до сих пор не ликвидирован, эта экологическая проблема не только сохранила свою актуальность, но, к сожалению, только усугубляется.

− Поскольку проектно-изыскательские работы выполняются за счет регионального бюджета, а денег в казне, как известно, немного, можно ли ограничиться на этой территории простыми исследованиями?

- Существует 2 основных способа решения проблемы поступления загрязненных грунтовых вод в р. Волгу: локализация источника загрязнения (фиксация его в определенных границах) и его полное устранение. Для обоснования конкретного инженерного решения по прекращению поступления «зеленого масла» в р. Волгу и реабилитации территории, в рассматриваемом случае требуется, прежде всего, проведение специальных гидрогеологических исследований, направленных на определение всего объема загрязненных «зеленым маслом грунтов и грунтовых вод, а также условий распространения (миграции) загрязнения в потоке грунтовых вод, донных отложениях и водах р. Волги. Такие исследования были начаты «Гидроспецгеологией» в 2000-м, но по ряду причин не были завершены. Сложность природно-техногенных условий участка размещения хранилищ бывшего сажевого завода требует проведения большого комплекса детальных буровых работ, опытных и лабораторных исследований. К сожалению, ограничиться в рассматриваемом случае только геофизическими исследованиями с поверхности не удастся. В процессе исследований также должны быть получены характеристики грунтов, необходимые для обоснования технологии их очистки.

В любом случае затраты на проведение гидрогеологических исследований будут во много раз меньше, чем разработка проекта и последующая его реализация и, если на предпроектной стадии мы что-то упустим, исправить ситуацию будет очень трудно.

ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА

(СНАЧАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ, ЗАТЕМ ВЫБОР МЕТОДА РЕАБИЛИТАЦИИ)

Андрей Глаголев

− Андрей Всеволодович, существуют ли технологии, способные ликвидировать «зеленое масло»?

- Существуют так называемые «активные методы», подразумевающие извлечение загрязненных нефтепродуктами грунтовых вод и линз нефтепродуктов с помощью скважин, очистку извлекаемой воды, а также промывку грунтов на месте их залегания. Подобная технология разработана и применяется в скандинавских странах. Насколько мне известно, несколько лет назад эта технология была завезена в Россию. Технология хорошо зарекомендовала себя в процессе ликвидации различных объектов накопленного экологического ущерба, в разных природных условиях, включая зону вечной мерзлоты.

Она успешно прошла экологическую госэкспертизу в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Суть этой инновационной технологии ремедиации (восстановления естественных природных свойств) загрязненных грунтов и грунтовых вод заключается в том, что она применяется в режиме in-situ, то есть без перемещения загрязненных почв, без введения ограничений на производственную деятельность в ходе осуществления процесса очистки. Метод основан на компьютерном пространственном моделировании состояния загрязненной среды и характера распространения загрязняющих веществ, а также комбинации применяемых физических, химических и биологических методов ремедиации загрязненных природных сред, имеет возможности удаленного контроля и управления протекающими процессами.

Но я еще раз хочу подчеркнуть, что выбор метода реабилитации территории определяется масштабами загрязнения и природно-техногенными условиями, судить о которых в полной мере можно будет только после проведения полного комплекса детальных гидрогеологических исследований с оценкой эффективности различных реабилитационных мероприятий методами математического моделирования.

ПЕРВЫЙ КЛАСС ОПАСНОСТИ

Михаил Кузнецов

− Михаил Анатольевич, какие химические вещества могут содержаться в составе «зеленых масел»?

- «Зеленое масло» является типичным сырьем для производства печной сажи. В его состав входят полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), тяжелые парафиновые и нафтеновые углеводороды, фенолы, смолистые вещества и асфальтены. «Зеленое масло» очень устойчиво и длительное время сохраняется в окружающей среде, что позволяет использовать его, например, для пропитки шпал и защиты их от гниения. Входящие в состав «зеленого масла» ПАУ, например, широко известный бенз[a]пирен, являются сильнейшими канцерогенами. Попадая в окружающую среду и накапливаясь в ней, бенз[a]пирен проникает в растения, которые в дальнейшем служат кормом для скота или используются в питании человека. Концентрация бенз[a]пирена в растениях выше, чем его содержание в почве, а в продуктах питания (или кормах) еще намного больше. Этот эффект возрастания концентрации химических веществ, в том числе бенз[a]пирена, в растениях и живых организмах получил название биоаккумуляции. Таким образом, бенз[a]пирен представляет опасность не только как фоновое загрязнение окружающей среды, но и как вещество, проникающее в организм по пищевой цепочке. Бенз[a]пирен отнесен к веществам первого класса опасности. Первый класс опасности — это вещества с чрезвычайно высоким опасным воздействием на окружающую среду, при этом изменения, вызываемые ими, необратимы и восстановлению не подлежат.

− Каковы могут быть последствия попадания «зеленых масел» в реку Волгу?

- При попадании «зеленого масла» в почвы происходит фракционирование различных углеводородов по составу и распределение их по плотности. Легкие углеводороды с плотностью ниже единицы накапливаются в верхних слоях, диффундируют через почву и попадают в поверхностный слой воды реки Волги и затем в атмосферный воздух, при этом входящие в состав «зеленого масла» углеводороды и фенолы, отравляют все живое. В то же время тяжелые углеводороды с плотностью выше единицы при просачивании из почвы в реку Волгу переносятся течением в сторону городского водозабора. Нужно отметить, что при попадании этих веществ в систему водоснабжения, они могут взаимодействовать с хлором, используемым для обеззараживания воды, и превращаться в еще более токсичные хлорорганические соединения. Таким образом, попадание отходов «зеленого масла» в реку Волгу должно приводить к росту числа онкологических заболеваний у населения, к токсикации флоры и фауны бассейна Волги и ухудшению общего состояния окружающей среды.

− Что ж, остается надеяться, что теперь при наличии инновационной технологии, способной решить нашу застарелую экологическую проблему, в областном бюджете найдутся средства на проведение углубленных гидрогеологических исследований и подготовки проекта, который позволит получить федеральную поддержку и ликвидировать ключевой объект Новой экологической политики региона. Мы будем внимательно следить за развитием событий и информировать об этом наших читателей.