Как экономят на «коммуналке»

ДВОЙНОЙ УДАР

Раньше тарифы увеличивались раз в год, с 1 июля. Но в ноябре 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о двухэтапной индексации тарифов на коммунальные услуги в 2019 году. Это решение объяснили повышением ставки НДС с 18% до 20%. В итоге с 1 января 2019 года тарифы увеличиваются на 1,7%, с 1 июля — на 2,4%.

Как водится, прозвучали пояснения, что повышение тарифов на коммунальные услуги не окажет существенного влияния на расходы населения.

- В данном случае какого-то серьезного влияния на доходы людей, на их благополучие эта история не окажет, ни на пенсионеров, ни на работающих. Летом будет еще одна индексация, на 2,4%, то есть суммарно чуть более 4%, но если верить ЦБ, то инфляция в этом году будет 5%, так что в любом случае это будет меньше, чем инфляция, — сказал, в частности, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

Безусловно, многие ярославцы с такими доводами не согласятся. На индексацию зарплаты в соответствии с инфляцией могут рассчитывать далеко не все – тем, кто работает в частных компаниях, такого праздника работодатели, как правило, не обещают. А значит, ударом по их семейному бюджету будет и инфляция в целом, и рост тарифов на услуги ЖКХ в частности.

Вдобавок рост платежей за «коммуналку» может оказаться достаточно чувствительным для населения из-за того, что индексация произойдет зимой, когда граждане платят за отопление.

- Мне кажется, что индексация будет достаточно чувствительная, все-таки не зря ее в свое время перенесли на летние месяцы по той причине, что летом многие регионы не платят за тепло и вообще тратят меньше на коммунальные ресурсы. А здесь у нас получится, что в январе самые высокие платежи за тепло, а это большая часть платежки, – полагает исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева.

СОБСТВЕННЫЙ КОТЕЛ И ДРУГИЕ ПЛЮСЫ

Получается, что еще на стадии приобретения жилья нужно иметь ввиду, какими будут впоследствии расходы на квартплату. И тут следует обратить внимание на то, из чего она складывается.

Безусловно, большинство горожан проживают в многоквартирных домах. Но и их можно разделить на множество категорий. В первую очередь – на многоквартирные дома с центральным отоплением, а также дома, где присутствует индивидуальное газовое отопление каждой квартиры.

Отличный пример жилья с индивидуальным отоплением – квартиры в жилом комплексе «Норские резиденции».

– У нас двухкомнатная квартира площадью почти в 60 квадратных метров. Расходы, о которых вы говорите, в зимние месяцы составляют 3-4 тысячи рублей. Для сравнения: у меня знакомые за трешку в хрущевке платят в районе 6500 руб., а за трешку в многоэтажке - 8000-9000 руб.,– рассказала нам Алена Воробьева, жительница «Норских резиденций». Ее семья приобрела квартиру с индивидуальным отоплением больше трех лет назад. – Огромным плюсом наличия собственного котла является то, что мы можем регулировать температуру и, соответственно, свои расходы в зависимости от погоды. Похолодало на улице – добавили, потеплело – убавили. Это делает жизнь одновременно и более комфортной, и более эффективной. Что касается самого котла, то никаких хлопот с ним у нас не возникает.

Объяснять, что сейчас именно затраты на отопление и горячую воду составляют самую значимую часть расходов по квартплате, вряд ли стоит. Но есть и другие траты, от которых избавлены жители «Норских резиденций». Большинство новостроек в Ярославле – высотки с лифтами и мусоропроводами, инфраструктурой, за которую тоже нужно платить. Все дома в «Норских резиденциях» 4-этажные и лифты с мусоропроводами в них попросту не нужны. Так что жители избавлены от лишних коммунальных трат.

У малоэтажной застройки есть и другие плюсы: здесь нет той скученности, которая характерна для «каменных джунглей» из высоток. А значит, на всех хватает парковок, места для многочисленных детских и спортивных городков, для прогулок и отдыха на свежем воздухе. Одним словом – в этом жилом квартале попросту легко дышится, застройка не «давит» на человека.

СРЕДУ ОБИТАНИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ СЕРВИС

Конечно, комфортная среда обеспечивается и работой управляющей компании. Здесь УК – своя, занимается обслуживанием именно «Норских резиденций». О ней нам тоже рассказала Алена Воробьева:

– Первое время мы общались с ее сотрудниками, чтобы наладить контакт, и всегда встречали доброжелательное отношение. Потом, правда, к ним не обращались – поводов не возникает, все у нас нормально. Думаю, это самым лучшим образом говорит о качестве работы управляющей компании. Например, у нас нет никаких претензий к качеству уборки придомовых территорий, снег чистят оперативно, да и летом у нас всегда чисто и опрятно. Очень приятно и то, что застройщик постоянно старается проводить развлекательные мероприятия для детей и взрослых, сплачивать жителей квартала, обеспечивать возможности для активного и интересного отдыха, занятий физкультурой и спортом. Я даже не знаю, какой еще жилой квартал в Ярославле может похвастаться тем же.

– Думаю, что наличие УК, которая специализируется на обслуживании конкретного квартала – это серьезное преимущество для собственников квартир, - говорит представитель «Норских резиденций» Иван Бородулин. – Офис УК расположен прямо в квартале, а работает она исключительно в «Норских резиденциях», постоянно курируя этот объект. УК всегда доступна для жителей, да и сама УК постоянно в курсе всех дел, ведь все здесь – на глазах, под постоянным контролем. Вдобавок и многие сотрудники одновременно являются жителями квартала, что обеспечивает дополнительную мотивацию для качественной и эффективной работы, ответственного отношения к делу.

По словам Ивана Бородулина, в «Норских резиденциях» отлично понимают, что хорошее жилье в современных условиях – это не только сами квартиры, а и среда обитания в целом. Поэтому его очень порадовали комментарии, которые нам дала Алена Воробьева. Иван говорит, что общая цель застройщика и управляющей компании – сформировать «Норские резиденции» как территорию тотального комфорта. Ну, а в том, что уже сейчас жить здесь выгодно – особенно на фоне растущих тарифов в ЖКХ, мы уже убедились.

"Норские резиденции" - комфортная среда обитания : квартплата за двушку 60 кв.м. составляет три - четыре тысячи рублей

Офис продаж городского квартала «Норские резиденции»:

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 6

(здание ККК «Красный маяк» со стороны Пятницкого съезда)

Телефоны: (4852) 700-555, 700-630

www.norskoe.ru.

Застройщик ООО «Норские резиденции». Реализация квартир осуществляется по договорам долевого участия в строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. Разрешение на строительство № 76-301000-564-2017 от 25.12.2017. Проектная декларация размещена на сайте www.norskoe.ru. ОГРН 1127604003097.

Реклама