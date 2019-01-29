«Накорми голодного студента»!

Говорят, что «сытое брюхо к учению глухо». Но к студентам факультета физической культуры Ярославского педагогического университета это не относится. В первой половине дня, да еще после занятий в спортзале ли на лыжне, «на ура» идут и пончики, и пирожки, и бутерброды с мясом, и сладкая газировка. А уж тем более – чистейшая минеральная вода. Тут в ходу другая поговорка – как потопаешь, так и полопаешь (или наоборот).

– Дорогие студенты, сегодня – ваш день, ваш праздник. Поздравляю вас всех! Во многих вузах страны ректоры лично угощают студентов медовухой, но нашем факультете мы вряд ли до этого дойдем. А вот приятная акция наших друзей из «Комсомолки» – очень кстати, давайте ее поддержим. Поздравляю вас всех, желаю успехов в учебе и спорте! – открыл наше вкусное мероприятие декан факультета физической культуры ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Сергей Бурухин.

Студенты поддержали и акцию, и своего декана, которого поздравили еще с двумя праздниками – днем рождения, который Сергей Федорович отмечал накануне, 24 января, и с именинами его супруги, которую многие выпускники физвоса именуют не иначе как «мамой Таней». Кстати, с ней будущий декан познакомился в студенчестве – его Татьяна училась на биофаке.

Конечно, одними угощениями праздник не ограничился. Студенты-спортсмены, привычные к соревнованиям, с азартом посостязались в викторине, посвященной истории и традициям Татьянина дня. И, нужно сказать, не подкачали – заслуженно забрали все призы. Они, как и угощения на столах, для акции предоставили гипермаркет «Глобус», завоевавший популярность у ярославцев в том числе благодаря продукции собственного производства, и Переславский завод минеральной воды.

Вместе с "Комсомолкой" студентов угощали гипермаркет "Глобус" и переславский завод минеральной водыФото: Алексей Гусев

«Глобус»: с пылу с жару!

Гипермаркет «Глобус» третий год помогает нам организовать праздник для студентов, предлагая им угоститься продукцией собственного производства. На праздничные столы прямиком из цехов «Глобус» прибыли популярный у ярославцев мясной хлеб по-баварски, свежевыпеченные хлебы, сладкие угощения – знаменитые пончики со всевозможными начинками и другая выпечка.

Скажем откровенно: с «Глобус» в качестве партнера работать нам очень нравится. Во-первых, вся продукция здесь производится по классическим российским, немецким и чешским рецептам с соблюдением европейских стандартов. Во-вторых, она действительно свежая, с пылу с жару. Ну, а в-третьих, это действительно вкусно и красиво, что нам неизменно и подтверждают студенты в Татьянин день.

Кстати, преподаватели физвоса нам признались, что будущие педагоги заранее интересовались у них – а пройдет ли акция «Комсомолки» и в этом году? Как видим, она состоялась! И вместе с партнерами надеемся еще интересней и веселее поздравить студентов в следующем году.

Сытый студент - довольный студентФото: Алексей Гусев

Прямая речь

Татьяна Рулева учится на IV курсе по специальности «физическая культура». Ее вид спорта – волейбол.

– Играла до последнего, но сейчас я в декрете, – улыбается Татьяна. – Как видите, продолжаю учебу. И воспитываю восьмимесячную доченьку Милану. Спасибо всем за поздравления с праздником! Думаю, у нас всех все будет хорошо!

Как именинница, Татьяна в ходе нашей акции стала обладательницей громких аплодисментов от студентов и декана, а также первого из сладких призов.

Владислав Жаров – первокурсник дневного отделения.

– Мы поступали на физвос нацеленными на учебу, ждали новых ощущений, знакомства с педагогами. Скажу, что мне все нравится, я получаю на факультете то, чего ожидал. В дальнейшем я вижу себя педагогом и считаю, что каждый учитель физкультуры должен быть хорошо знаком со всеми видами спорта, входящими в программу для общеобразовательной школы. Причем, как в теории, так и на практике. Это нам здесь и дают, я доволен!

Вообще скажу, что на факультете прекрасные преподаватели. Чувствуется высокий уровень квалификации. А что касается студентов – отличные ребята, у нас хорошее взаимопонимание, все всех и всегда готовы выручить. Так что я ни разу не пожалел, что поступил на факультет физической культуры ЯГПУ.

Этот Татьянин день первый для меня. Замечательный праздник, радует его непосредственность и в то же время хорошая организация – она делает честь и «Комсомолке», и ее партнерам, и руководству факультета.

Роман Марков – первокурсник заочного отделения

– Моя будущая специальность – преподаватель физкультуры. На факультете мне очень интересно. И уже понятно: если как следует здесь учиться, то станешь профессионалом. Ну, а если не стараться – ничего из тебя и не получится. Все как в спорте! Человек – это форма, которая должна быть заполнена содержанием. Если этого не будет, то и человек останется неполным, а то и вовсе пустым.

Учебу я совмещаю с работой – пеку и жарю пирожки в одном из торговых центров в Брагино. Главная сложность для студентов-заочников – уйти на сессию, далеко не каждый работодатель готов предоставить такую возможность. Все остальное для меня не проблема. И для учебы, и для спорта (я занимаюсь тяжелой атлетикой) время найти можно, если ты хочешь получить профессию и привык тренироваться по 2-3 часа в день.